Более 300 тыс. тонн чис­того металла, 36 тыс. тонн цинк-алюминие­вого сплава – столько продукции выпускают цинковые производства Усть-Каменогорского и Риддерского комп­лексов ТОО «Казцинк».

фото с сайта «Казцинка»

История крупнейшего металлургического подраз­деления началась почти 80 лет назад, когда в цехе, созданном на базе эвакуированного с Кавказа завода «Электроцинк», был получен электролизным способом первый цветной металл. С тех пор сменилось несколько поколений металлургов, само цинковое производство прошло модернизацию, и на сегодня оно включает­ в себя цеха обжига концент­ратов, выщелачивания огарка, электролизный, плавильный.

Например, в цехе выщелачивания огарка действуют четыре современных фильтр-пресса Larox, прошли замену все фильтр-прессы Diefenbach, в том числе смонтирован новейший с площадью фильтрации 266 кв. м. С 2022 года в эксплуатацию введен современный высокопроизводительный «шихтовочный» сгуститель.

Если совсем коротко, то технологическая цепочка производства выглядит так: горно-обогатительная фаб­рика выпускает концентрат, содержащий помимо цинка еще ряд компонентов, в том числе медь, свинец, золото, серебро. Данное сырье проходит обжиг в печах, превращаясь в огарок. Этот «полуфабрикат» измельчают, смешивают в реакторах с раствором серной кислоты и подвергают выщелачиванию.

Цинк переходит в раствор, другие металлы оседают в кек, или осадок. Эту пульпу прогоняют через фильтры или сгустители. И уже очищенный цинксодержащий раствор подают на электролиз: в специальных ваннах с электролитом пропускают ток, под воздействием которого цинк оседает на катоде в виде металла.

Финальный этап – плавка с получением слитков различных марок. Как отметили на заводе, по такой схеме «Казцинк» выдает продукцию чистотой до 95%!

Как рассказали на цинковом заводе, на протяжении последних пяти лет здесь перерабатывают окисленное сырье из Риддера. Для этого потребовалось найти решения, которые позволили бы избежать риска падения производительности даже в случае снижения качества или объемов цинкового концентрата.

Технологи и весь персонал цеха выщелачивания проделали большой объем опытно-производственных испытаний. В итоге удалось повысить прибыль за счет получения дополнительного товарного металла.

Большое внимание в цехе выщелачивания цинкового завода уделяют безопасности труда. Практически все процессы автоматизированы, доля ручного труда сведена к минимуму.

Несмотря на то что сама сфера индустрии предполагает техногенные риски, персонал научился ими управлять. К примеру, для минимизации риска столкновения самоходных машин напротив ворот в зауженной части дороги установили сферическое зеркало. Для безопасного доступа работника в кузов транспорта при выполнении погрузочно-разгрузочных работ соорудили мобильную площадку.

Пол покрыли высокопрочным, химически и термостойким полиуретан-цементным составом Ucrete, исключив попадание раст­воров в стоки и на проезжую часть. На баке приема кислоты на участке высокотемпературного выщелачивания обновили гидроизоляцию корпуса...

– У нас не первый год действует система 5S, – пояснил начальник цеха выщелачивания цинкового огарка Досхан Сулейменов. – Смысл в том, чтобы приучить каждого сот­рудника к трудовой дисцип­лине, порядку и чистоте на рабочем месте. Кроме того, есть специалисты, которые прошли обучение методике выявления технологических рисков и защиты оборудования HAZOP. Это передовая практика, и компания применяет ее уже несколько лет.

Если говорить простым языком, то на«выщелачке» с ее большими объемами технологических растворов HAZOP отвечает за то, чтобы все, что находится в трубах, реакторах, насосах и прочем оборудовании, оставалось внутри. Всегда есть «узкие» места, которые могут стать проблемными. Чтобы не упускать возможности для увеличения производительности, эти риски нужно периодически выявлять, адекватно оценивать и разрабатывать мероприятия по устранению. Как пояснили в цехе, в рабочую группу обычно входят инженер-механик, технолог, специалист отдела труда и производственной безопасности, энергетик, айтишник, начальник смены.

– Как правило, привлекаются самые опытные сотрудники, – отметил начальник цеха. – Их задача – задавать правильные вопросы и структурировать знания.

Цех выщелачивания цинкового огарка отличается особой ответственностью, сплоченностью коллектива и добрыми традициями. Старшее поколение передает опыт молодым специалистам, действуют наставники, которые готовят кадровый резерв.

Сотрудники охотно участвуют в соревнованиях между цехами по футболу, баскетболу, волейболу. Кроме того, металлурги на протяжении десяти лет регулярно помогают Центру адаптации несовершеннолетних.

Восточноказахстанский цинк высоко востребован в приборо- и машиностроении по всему миру. Цветной металл применяется в сплавах в качестве защиты от ржавчины и коррозии, например, при изготовлении кузовов автомобилей. Добавки цинка значительно продлевают срок службы всевозможных изделий и предметов.

Соединения цинка – необходимый компонент в покрытиях экранов и мониторов, обеспечивает их свечение. Как заключили в компании, такие технологичные производства, как цинковый завод, не только ставят рудные богатства на службу людям, но и делают страну одним из мировых лидеров горно-металлургической отрасли.

