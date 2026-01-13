История крупнейшего металлургического подраз­деления началась почти 80 лет назад, когда в цехе, созданном на базе эвакуированного с Кавказа завода «Электроцинк», был получен электролизным способом первый цветной металл. С тех пор сменилось несколько поколений металлургов, само цинковое производство прошло модернизацию, и на сегодня оно включает­ в себя цеха обжига концент­ратов, выщелачивания огарка, электролизный, плавильный.

Например, в цехе выщелачивания огарка действуют четыре современных фильтр-пресса Larox, прошли замену все фильтр-прессы Diefenbach, в том числе смонтирован новейший с площадью фильтрации 266 кв. м. С 2022 года в эксплуатацию введен современный высокопроизводительный «шихтовочный» сгуститель.

Если совсем коротко, то технологическая цепочка производства выглядит так: горно-обогатительная фаб­рика выпускает концентрат, содержащий помимо цинка еще ряд компонентов, в том числе медь, свинец, золото, серебро. Данное сырье проходит обжиг в печах, превращаясь в огарок. Этот «полуфабрикат» измельчают, смешивают в реакторах с раствором серной кислоты и подвергают выщелачиванию.

Цинк переходит в раствор, другие металлы оседают в кек, или осадок. Эту пульпу прогоняют через фильтры или сгустители. И уже очищенный цинксодержащий раствор подают на электролиз: в специальных ваннах с электролитом пропускают ток, под воздействием которого цинк оседает на катоде в виде металла.

Финальный этап – плавка с получением слитков различных марок. Как отметили на заводе, по такой схеме «Казцинк» выдает продукцию чистотой до 95%!

Как рассказали на цинковом заводе, на протяжении последних пяти лет здесь перерабатывают окисленное сырье из Риддера. Для этого потребовалось найти решения, которые позволили бы избежать риска падения производительности даже в случае снижения качества или объемов цинкового концентрата.

Технологи и весь персонал цеха выщелачивания проделали большой объем опытно-производственных испытаний. В итоге удалось повысить прибыль за счет получения дополнительного товарного металла.