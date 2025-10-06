Здание средней школы имени Ы.Алтынсарина в Созакском районе было построено в 1961 году и введено в эксплуатацию в 1962 году. Со временем сооружение было признано аварийным, и на его месте, по поручению Главы государства, в рамках национального проекта «Школы Будущего» было возведено новое, современное учебное заведение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Новое здание «Школы Будущего» рассчитано на 900 ученических мест. Сегодня здесь обучается более 1300 детей в две смены. Главное преимущество школы — создание максимально комфортных условий для учебного процесса. Просторные и светлые классы, современная мебель и учебное оборудование, система безопасности, а также инклюзивная инфраструктура направлены на обеспечение высокого качества образования.

В учебном заведении оборудовано 64 учебных кабинета, функционируют спортивный и актовый залы, а также столовая. Материально-техническая база школы значительно укреплена: работают 5 компьютерных кабинетов, подключённых к интернету, а для цифровизации учебного процесса установлено 64 интерактивные доски.

Сегодня более 120 высококвалифицированных педагогов обеспечивают учащимся качественное образование и всестороннее развитие. Среди них — педагоги-исследователи, эксперты, модераторы и мастера своего дела. Для профессионального роста и повышения квалификации учителей созданы все необходимые условия.

Открытие нового здания «Школы Будущего» стало важным шагом в развитии системы образования Созакского района. Реализация этого проекта позволяет детям получать знания в современных условиях, а педагогам — работать в комфортной и безопасной среде.