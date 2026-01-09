Современный лимонарий запущен в Алматинской области

Сельское хозяйство
5
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В селе Ават Енбекшиказахского района открылся тепличный комплекс по выращиванию лимонов. Объект построен на площади 1 га. Первый урожай ожидается здесь через два года. При выходе крестьянского хозяйства на полную мощность годовой объем продукции достигнет нескольких сотен тонн.

фото из архива Юрия Паскалова

Автор бизнес-идеи местный аграрий Юрий Паскалов вложил в проект около 500 млн тенге собственных средств. Вместе с двумя помощниками он высадил в теплице 1 200 саженцев лимона, привезенных из Туркестанской области. Парник возведен по современным стандартам, позволяющим поддерживать стабильную температуру в нем круглый год.

На объекте применяются капельное орошение, туманообразующие установки, а также специальная пленка, которая защищает растения от бактерий и солнечных ожогов. Эти технологии повышают­ урожайность продукции, выращиваемой в закрытом грунте, регулируют уровень влажности воздуха, почвы и другие параметры. Словом, созданы все условия для получения экологически чистых продуктов, не содержащих нитратов.

По словам предпринимателя, на первом этапе с одного дерева планируется получать до 30 кг плодов. Максимальная урожайность может сос­тавить 100 кг.

Как сообщил аким Аватского сельского округа Момунжан Исламов, нынешней весной отремонтируют дорогу, ведущую к тепличному комплексу. Кроме того, будет рассмотрен вопрос субсидирования выращенной продукции КХ, оказания аграриям других мер господдержки.

В перспективе Юрий Паскалов намерен расширить площадь теплицы до 5 га, создать дополнительные рабочие места, а также построить питомник по выращиванию саженцев лимона. Производство цитрусовых нацелено сугубо на внутренний рынок республики, где наблюдается засилье импорт­ной продукции, ввозимой из Узбекистана, Турции и других государств.

Отметив, что земля здесь плодородная, лимон на ней прекрасно приживается, фермер выразил уверенность в успехе начатого дела. При правильном уходе за саженцами можно дважды в год выращивать богатые урожаи. Есть все шансы составить хорошую конкуренцию зарубежным поставщикам и занять свою нишу на рынке.

#лимоны #село Ават #лимонарий #Юрий Паскалов

