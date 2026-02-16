В мероприятии приняли участие представители ведущих общественно-политических объединений страны. Тем самым присоединившись к важному этапу консолидации гражданского общества вокруг стратегических конституционных инициатив.

В состав городской коалиции вошли около 200 представителей различных сфер и поколений. Среди них – общественные деятели, юристы, депутаты, представители науки и культуры, активная молодежь, педагоги, а также руководители и представители партий AMANAT, «Қазақстан халық партиясы», Respublica, «Ауыл», «Ақжол». Это свидетельствует о преемственности поколений и широком общественном охвате инициативы.

Председатель городского филиала Коалиции Ерлан Каналимов отметил стратегическую значимость деятельности коалиции и необходимость системной работы по разъяснению конституционных инициатив.

«Новая Конституция – важнейший документ страны, способствующий укреплению национального духа на основе общенародных целей. Она укрепляет государственное самосознание и определяет ориентиры на будущее. В ее основе лежит принцип приоритета достоинства и прав человека. В городской филиал Общенациональной коалиции вошли около 200 представителей разных поколений и сфер деятельности»,– отметил Ерлан Каналимов.

Заместитель акима города Астаны Есет Байкен подчеркнул, что в центре новой Конституции находится человек и его права. В документе закреплены ценности, объединяющие общество: единство, солидарность, межэтническое согласие, суверенитет и территориальная целостность государства. Конституция закрепляет принципы Справедливого Казахстана, Закона и Порядка, а также ответственность перед будущими поколениями за сохранение природы и национальных ценностей.

«Конституционная реформа – это ответ на общественный запрос по модернизации общественно-политической системы, повышению эффективности государственных институтов и укреплению принципов справедливости. Инициатива изменений была озвучена Главой государства Касым-Жомартом Кемелулы Токаевым в Послании народу и направлена на формирование современного, устойчивого и конкурентоспособного Казахстана, готового к вызовам эпохи искусственного интеллекта»,– заявил Есет Байкен.

Председатель маслихата города Астаны Табигат Зейнулкабден в своем выступлении отметил, что новая Конституция является важнейшим документом, укрепляющим национальный дух и объединяющим страну.

«Сегодня начинается важная и масштабная работа. Основные направления новой Конституции вам хорошо известны. Теперь наша задача – разъяснить обществу суть предстоящих позитивных изменений и обеспечить корректное информирование граждан», – подчеркнул Табигат Зейнулкабден.

В рамках деятельности филиала Общенациональной Коалиции планируется проведение около 1000 мероприятий с общим охватом 700 тысяч человек. В том числе на центральном уровне – порядка 100 мероприятий (6 тысяч участников), на городском уровне – 700 мероприятий (660 тысяч участников), на районном уровне – около 400 мероприятий (35 тысяч участников).