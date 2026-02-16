Создан городской филиал общенациональной коалиции в столице

Конституционная реформа
59
Айман Аманжолова
корреспондент

В Астане состоялась торжественная церемония официального открытия городского филиала Общенациональной коалиции «За народную Конституцию справедливого и прогрессивного Казахстана!», передает корреспондент Kazpravda.kz

В мероприятии приняли участие представители ведущих общественно-политических объединений страны. Тем самым присоединившись к важному этапу консолидации гражданского общества вокруг стратегических конституционных инициатив.

В состав городской коалиции вошли около 200 представителей различных сфер и поколений. Среди них – общественные деятели, юристы, депутаты, представители науки и культуры, активная молодежь, педагоги, а также руководители и представители партий AMANAT, «Қазақстан халық партиясы», Respublica, «Ауыл», «Ақжол». Это свидетельствует о преемственности поколений и широком общественном охвате инициативы.

Председатель городского филиала Коалиции Ерлан Каналимов отметил стратегическую значимость деятельности коалиции и необходимость системной работы по разъяснению конституционных инициатив.

«Новая Конституция – важнейший документ страны, способствующий укреплению национального духа на основе общенародных целей. Она укрепляет государственное самосознание и определяет ориентиры на будущее. В ее основе лежит принцип приоритета достоинства и прав человека. В городской филиал Общенациональной коалиции вошли около 200 представителей разных поколений и сфер деятельности»,– отметил Ерлан Каналимов.

Заместитель акима города Астаны Есет Байкен подчеркнул, что в центре новой Конституции находится человек и его права. В документе закреплены ценности, объединяющие общество: единство, солидарность, межэтническое согласие, суверенитет и территориальная целостность государства. Конституция закрепляет принципы Справедливого Казахстана, Закона и Порядка, а также ответственность перед будущими поколениями за сохранение природы и национальных ценностей.

«Конституционная реформа – это ответ на общественный запрос по модернизации общественно-политической системы, повышению эффективности государственных институтов и укреплению принципов справедливости. Инициатива изменений была озвучена Главой государства Касым-Жомартом Кемелулы Токаевым в Послании народу и направлена на формирование современного, устойчивого и конкурентоспособного Казахстана, готового к вызовам эпохи искусственного интеллекта»,– заявил Есет Байкен.

Председатель маслихата города Астаны Табигат Зейнулкабден в своем выступлении отметил, что новая Конституция является важнейшим документом, укрепляющим национальный дух и объединяющим страну.

«Сегодня начинается важная и масштабная работа. Основные направления новой Конституции вам хорошо известны. Теперь наша задача – разъяснить обществу суть предстоящих позитивных изменений и обеспечить корректное информирование граждан», – подчеркнул Табигат Зейнулкабден.

В рамках деятельности филиала Общенациональной Коалиции планируется проведение около 1000 мероприятий с общим охватом 700 тысяч человек. В том числе на центральном уровне – порядка 100 мероприятий (6 тысяч участников), на городском уровне – 700 мероприятий (660 тысяч участников), на районном уровне – около 400 мероприятий (35 тысяч участников).

#Казахстан #реформа

Популярное

Все
Премьеру международного спектакля представили в Астане
У православных христиан началась Масленица
Казахстан завоевал два «золота» этапа Кубка мира по артистическому плаванию
Для молодежи новая Конституция важна как набор долгосрочных гарантий
Запущен сайт коалиции за народную Конституцию
В Италии из-за непогоды обрушилась скала «Арка влюбленных»
Победный образ: алматинские дизайнеры создали костюм для олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Новая Конституция будет определять долгосрочное развитие Казахстана
«Совет мира» выделит $5 млрд на восстановление Газы
Премьер проверил энергетическую инфраструктуру Астаны
Бектенов проверил реализацию проектов в сферах промышленности и цифровой инфраструктуры
Проект по обеспечению сёл высокоскоростным интернетом запустили в Казахстане
Президент наградил сумоиста Ерсина Балтагула орденом «Барыс»
Общественность Жамбылской области поддержала Новую Конституцию
Bloomberg: США потратили $3 млрд на захват Мадуро
Британия запретит соцсети подросткам
Повышение квалификации как фактор укрепления законности и правопорядка
Добыча газа в Казахстане побила исторический максимум
Фестиваль фонарей стартовал в китайском Цзыгуне
Циклон с Уральских гор и антициклон с Хельсинки определят погоду в Казахстане
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
О чем поведает Рашид ад-дин?
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
Казахстанские борцы завоевали шесть медалей в Хорватии
На Кордайском перевале временно ограничили движение большегрузов
Елнур Бейсенбаев возглавил отдел в администрации Президента РК
25 лет со дня вывода казахстанского батальона с таджикско-афганской границы
Voice Beyond Horizon в первый же день возглавил ТВ-рейтинги Китая
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Мбаппе повторил достижение Роналду и Месси и вошёл в историю
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Лабораторный результат – в работающий бизнес
Урок в режиме AI
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

Читайте также

В Астане прошел молодежный live-концерт в поддержку референ…
Новая Конституция: в Астане провели онлайн-марафон «Референ…
Как новая Конституция повлияет на жизнь казахстанцев
На заседании «SARAP» обсудили историко-культурное наследие …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]