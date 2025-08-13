Рассмотрены девять ключевых направлений, определенных Президентом. Среди них – внедрение ИИ в реальном секторе экономики, государственном управлении, сфере здравоохранения, разработка Стратегии искусственного интеллекта и цифровой трансформации, развитие госуслуг и процессов по работе с обращениями, модернизация IT-архитектуры, национальной платформы QazTech, обеспечение кибербезопасности, поддержка отечественных IT-стартапов и продвижение Smart сity.

О подходах к обеспечению реализации поручений Президента доложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

Приоритетной задачей является внедрение искусственного интеллекта в экономику. В данном направлении Правительством совместно с ФНБ «Самрук-Казына» начата разработка «дорожной карты» по внедрению ИИ в производственные процессы для роста производительности труда.

В сфере здравоохранения новые технологии обеспечивают более точную диагностику, персональный подбор лечения, непрерывный мониторинг состояния пациентов, освобождение врачей от рутинных задач, что положительно влияет на качество, прозрачность и эффективность оказываемых населению услуг.

В сфере госуслуг ведется работа по закреплению Aitu в качестве национального мессенджера. Государственные органы будут переведены на Aitu, при этом ключевые участники экосистемы интегрируются в единую цифровую среду. Такой подход позволит сформировать современную, безопасную и удобную цифровую среду, в которой государственные сервисы будут доступны каж­дому гражданину в один клик.

Кроме того, предусмотрены системная работа по повышению архитектурной дисциплины IT-ландшафта страны, комплекс мер в области защиты данных и кибербезопасности.

– Глава государства акцентировал внимание на актуальных вопросах внедрения ИИ-технологий во все сферы. Их надо решать быстро и в тесном взаимодейст­вии. Речь идет не только о совершенствовании правовой основы для функционирования ИИ. Необходимо решить проблемы разрозненности данных, отсутствия четкого регламента по распределению мощностей суперкомпьютера, кибербезопасности, полного перехода на платформу QazTech. Все эти задачи имеют стратегическое значение для цифровой трансформации страны и должны быть исполнены до декабря текущего года с видимым экономическим эффектом, – отметил Премьер-министр Олжас Бектенов.

По итогам совещания Министерству цифрового развития поручено доработать представленные подходы с заинтересованными госорганами и организациями. Правительством в ближайшее время будет утвержден план мероприятий с конкретными сроками и ожидае­мыми результатами.

Для ускоренного развития и внедрения ИИ в экономику, а также для контроля за реализацией поручений Главы государства распоряжением Премьер-министра создана группа по цифровой трансформации – цифровой штаб под председательством руководителя Правительства.

В состав цифрового штаба вошли заместитель Премьер-министра – руководитель Аппарата Правительства, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, советник Президента по вопросам цифровизации.

Оперативное принятие цифровым штабом обязательных для исполнения решений будет способствовать ускоренному повсеместному внедрению технологий ИИ, сообщила пресс-служба Премьер-министра.