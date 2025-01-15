Дирекцию по подготовке турнира «Игр будущего» создали в Казахстане

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Масштабное спортивное мероприятие пройдет в Астане в 2026 году

Фото: Минтуризма

По поручению организационного комитета по подготовке и проведению «Игр будущего», на базе акционерного общества «Казспортинвест» создана специализированная Дирекция, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Ее основная задача – организация и проведение международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в 2026 году в Астане. Это мероприятие, проводимое в соответствии с поручением президента РК Касым-Жомарта Токаева, станет значимым событием для спортивной жизни страны и привлечет внимание мировой общественности. ​

Напомним, 13 октября, в городе Дубай (ОАЭ) на официальной церемонии Казахстан был выбран местом проведения Phygital Games of the Future 2026 – уникального турнира, который объединяет традиционные виды спорта и киберспорт.

В борьбе за право проведения турнира Казахстан обошел Перу и Чили, став страной-организатором «Игр будущего» 2026 года.

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