Это звание присвоено за высокий профессионализм, мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

В Восточно-Казахстанской области в данной номинации наградили водителя пожарной части №3 города Усть-Каменогорска Каната Капанова. Награду ему вручил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов. Высокое признание Канат Капанов получил за проявленный героизм при пожаре, произошедшем 6 ноября в посёлке Касым Кайсенова Уланского района.

В свободное от службы время он заметил густой дым, идущий из квартиры на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома. Не раздумывая он вошёл в задымлённую квартиру и спас двоих детей, вынеся их на свежий воздух. После этого он предупредил жильцов дома об опасности и помог организовать их эвакуацию до прибытия пожарных подразделений.

«Я с детства мечтал стать пожарным. Рад, что могу помогать людям», — отметил Канат Капанов.

Также звания «Жыл үздігі-2025» удостоены спасатели города Актобе, вошедшие в число лучших специалистов по итогам года. За значительный вклад в развитие системы предупреждения ЧС и обеспечение безопасности населения города Актобе был награждён командир отделения пожарной части №5 Омар Ырысбек.

Кроме того, в рамках премии «Жастар сыйлығы» победителем в номинации «Үздік жас өрт сөндіруші» стал молодой спасатель, начальник караула пожарной части №24 города Актобе Алдажар Дәуір.