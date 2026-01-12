Таким образом спасатели готовятся к работе в условиях сложного горного рельефа. Как отметила пресс-секретарь ДЧС Восточно-Казахстанской области Марина Лискова, на территории региона расположено 325 лавиносборов. Если говорить об инфраструктуре, то в зонах риска находится больше 90 км автомобильных дорог, а также ряд туристических лыжных комплексов.

Сходы лавин происходят в основном после снегопадов, при таянии снега, в результате подрезания снежного склона лыжниками или громких звуков. Всем, кто решил отдохнуть в горах, сначала следует изучить прогноз погоды и не рисковать в случае штормового предупреждения.