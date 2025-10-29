Спасаясь от воды, отхватили землю

Ситуация
4
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Во время режима ЧС акимат Кызылжарского района проложил обводной канал, чтобы защититься от паводка. При этом траншея прошла через один из земельных участков ТОО «Кызылжар-2020», который формально не был изъят.

фото Сагынгуль Ргибаевой

Теперь предприятие, занимающееся лесоразведением, требует компенсации за нанесенный ущерб и восстановление доступа к своим производственным базам. Акимат в ответ уверяет, что никакого канала на спорном участке нет, а если и есть, то проходит он «немного мимо».

Вопрос обсуждался на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей СКО, которое прошло в помещении областного департамента экономичес­ких расследований. Спор дошел до того, что чиновники предложили… изменить конфигурацию участка, дескать, прибавим земли с другой стороны – и дело с концом. Но бизнесмен не согласен на географические «ребусы» и хочет вернуть доступ к своей земле.

– Мост обещали построить, но скоро зима, а моста нет, – сказал директор товарищества Ельдар Базаров.

Кроме того, на спорном земельном участке был снят плодородный слой, нарушена его целостность, предстоит дорогостоящая рекультивация. Но главная беда в том, что обводной канал лишил доступа к еще одному участку ТОО «Кызылжар-2020», это значит, что сейчас там нельзя вести хозяйственную деятельность.

Местный исполнительный орган упрямо отрицает проведение работ на участке и отказывается возмещать убытки. Палата предпринимателей встала на сторону бизнеса и направила дело в прокуратуру на проверку.

В этой связи председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Инесса Куанова подчерк­нула, что даже в условиях режима ЧС не должны нарушаться конституционные права собственника и что решение данного вопроса должно обеспечить законность действий госорганов и защиту прав добросовестного бизнеса.

Сложность ситуации признал заместитель руководителя департамента экономических расследований по СКО Максим Пахно:

– Время прошло, – сказал он, – паводки тоже, и стали выходить наружу проблемы. Будем решать вопрос сообща, нарушения, судя по всему, есть.

#паводки #акимат #земля #спор #Кызылжар-2020

Популярное

Все
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Укрепляя экономические связи
Модель водоканала, достойная масштабирования
В Сатпаевском Доме дружбы отметили День Республики
Овощехранилища заполнены, цены зафиксированы
Край сакральных мест
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Первое в Казахстане поле FIFA Arena появилось в Кокшетау
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
На востоке завершился дорожный мегапроект
С 24 октября стартует акция «Republic Day»
Подвиг Алии бессмертен
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Обещания в бензобак не зальешь
Треть урожая ушла под снег
О состоянии пострадавших после наезда водителя детей сообщи…
Земледельцы Приаралья обратились за поддержкой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]