Спасаясь от воды, отхватили землю Ситуация 29 октября 2025 г. 4:34 4 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО Во время режима ЧС акимат Кызылжарского района проложил обводной канал, чтобы защититься от паводка. При этом траншея прошла через один из земельных участков ТОО «Кызылжар-2020», который формально не был изъят. фото Сагынгуль Ргибаевой Теперь предприятие, занимающееся лесоразведением, требует компенсации за нанесенный ущерб и восстановление доступа к своим производственным базам. Акимат в ответ уверяет, что никакого канала на спорном участке нет, а если и есть, то проходит он «немного мимо». Вопрос обсуждался на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей СКО, которое прошло в помещении областного департамента экономических расследований. Спор дошел до того, что чиновники предложили… изменить конфигурацию участка, дескать, прибавим земли с другой стороны – и дело с концом. Но бизнесмен не согласен на географические «ребусы» и хочет вернуть доступ к своей земле. – Мост обещали построить, но скоро зима, а моста нет, – сказал директор товарищества Ельдар Базаров. Кроме того, на спорном земельном участке был снят плодородный слой, нарушена его целостность, предстоит дорогостоящая рекультивация. Но главная беда в том, что обводной канал лишил доступа к еще одному участку ТОО «Кызылжар-2020», это значит, что сейчас там нельзя вести хозяйственную деятельность. Местный исполнительный орган упрямо отрицает проведение работ на участке и отказывается возмещать убытки. Палата предпринимателей встала на сторону бизнеса и направила дело в прокуратуру на проверку. В этой связи председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Инесса Куанова подчеркнула, что даже в условиях режима ЧС не должны нарушаться конституционные права собственника и что решение данного вопроса должно обеспечить законность действий госорганов и защиту прав добросовестного бизнеса. Сложность ситуации признал заместитель руководителя департамента экономических расследований по СКО Максим Пахно: – Время прошло, – сказал он, – паводки тоже, и стали выходить наружу проблемы. Будем решать вопрос сообща, нарушения, судя по всему, есть. #паводки #акимат #земля #спор #Кызылжар-2020