Теперь предприятие, занимающееся лесоразведением, требует компенсации за нанесенный ущерб и восстановление доступа к своим производственным базам. Акимат в ответ уверяет, что никакого канала на спорном участке нет, а если и есть, то проходит он «немного мимо».

Вопрос обсуждался на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей СКО, которое прошло в помещении областного департамента экономичес­ких расследований. Спор дошел до того, что чиновники предложили… изменить конфигурацию участка, дескать, прибавим земли с другой стороны – и дело с концом. Но бизнесмен не согласен на географические «ребусы» и хочет вернуть доступ к своей земле.

– Мост обещали построить, но скоро зима, а моста нет, – сказал директор товарищества Ельдар Базаров.

Кроме того, на спорном земельном участке был снят плодородный слой, нарушена его целостность, предстоит дорогостоящая рекультивация. Но главная беда в том, что обводной канал лишил доступа к еще одному участку ТОО «Кызылжар-2020», это значит, что сейчас там нельзя вести хозяйственную деятельность.

Местный исполнительный орган упрямо отрицает проведение работ на участке и отказывается возмещать убытки. Палата предпринимателей встала на сторону бизнеса и направила дело в прокуратуру на проверку.

В этой связи председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Инесса Куанова подчерк­нула, что даже в условиях режима ЧС не должны нарушаться конституционные права собственника и что решение данного вопроса должно обеспечить законность действий госорганов и защиту прав добросовестного бизнеса.

Сложность ситуации признал заместитель руководителя департамента экономических расследований по СКО Максим Пахно:

– Время прошло, – сказал он, – паводки тоже, и стали выходить наружу проблемы. Будем решать вопрос сообща, нарушения, судя по всему, есть.