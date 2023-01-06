Спасены все застрявшие на Бартогайском водохранилище

Оставшиеся в снежном заносе на Бартогайском водохранилище 12 водителей и 16 автомобилей благополучно эвакуированы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

Напомним, 3 января в 20:30 во время поисков семьи из семи человек, пропавших в горах Алматинской области, спасатели со стороны Бартогайского водохранилища, не доезжая до обсерватории Астрофизического института имени Фесенкова, обнаружили около 40 авто. Пропавшая семья находилась там же.

По состоянию на 9:00 5 января из снежного заноса на водохранилище эвакуировали 81 человека (57 мужчин, 16 женщин и 8 детей), 22 машины. Оставались еще 12 водителей и 16 авто. Их удалось освободить из «снежного плена» 5 января в 21:45.

В ДЧС рассказали, что эвакуация людей и техники усложнялась тремя лавинами, сошедшими 5 января в 9:40 на дорогу между 23 и 25 километрами, не доезжая до села Батан.

Автодорогу расчищали Казселезащита и ДСУ-13. Спасательные работы вели Республиканский оперативно-спасательный отряд города Алматы и ДЧС Алматинской области.

«Всего в аварийно-спасательных работах были задействованы 85 человек и 38 единиц техники Департамента по ЧС, РОСО, Департамента полиции, облздрава, местных исполнительных органов, добровольцы-волонтеры.

Родственники эвакуированных людей встречали их в организованном на экопосту Тургень оперативном штабе и от всего сердца благодарили сотрудников всех задействованных служб за нелегкий труд в деле спасения людей», – отметили в пресс-службе ведомства.

Спасатели настоятельно рекомендуют не игнорировать штормовые предупреждения и не выезжать на труднопроходимые, снегозаносимые участки местности при неблагоприятных погодных условиях.