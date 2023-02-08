СпецЦОНы снова меняют график работы

В Казахстане связи с уменьшением обращений по вопросам легализации автомобилей меняется график работы специализированных центров обслуживания населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Фото: Kazpravda.kz

Ранее спецЦОНы принимали клиентов до 20:00. Теперь спецЦОНы, задействованные в легализации иностранных автомобилей, будут принимать граждан в будние дни с 9:00 до 18:00, в субботу – с 9:00 до 14:00.

При этом в Алматы, Астане, Шымкенте, Актау, Актобе, Таразе и Уральске график работы спецЦОНов остается прежним: в будние дни – с 9:00 до 20:00, в субботу – с 9:00 до 14:00.

В новом режиме центры будут работать до 6 марта. Об изменениях сообщат дополнительно.

Напомним, 23 января в Казахстане стартовала легализация иностранных авто, которая продлится до 1 июля этого года. На официальном сайте госкорпорации опубликован список актуальных адресов спецЦОНов для легализации.