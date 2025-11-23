Список социально значимых товаров может быть расширен в РК

Эти меры направлены на обеспечение прозрачности оборота наиболее востребованных продуктов питания и минимизацию влияния непродуктивных посредников на конечную цену, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

В субботу на очередном совещании по стабилизации инфляции, прошедшем под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, представили предварительные результаты анализа продовольственной корзины на предмет возможного расширения перечня социально значимых товаров.

Третья неделя ноября прошла с нулевым ростом цен на социально значимые продукты питания.

Как сообщила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, в октябре наибольший вклад в продовольственную инфляцию дали помидоры (15,8%), мясной фарш (3%), говядина бескостная (2,2%), конина с костями (1,5%), огурцы (7,4%), рыба свежая (2,6%), бананы (2,8%) и другие продукты питания. При этом в годовом выражении, по сравнению с 10 месяцами прошлого года, помидоры подешевели на 36,6%, огурцы – на 43,4%.

«По итогам анализа продовольственной инфляции во всех регионах мы сформировали топ-30 товаров, которые дают наибольший вклад в рост цен, но не входят в перечень социально значимых. Это различные виды мяса, свежая рыба, яблоки, груши, лимоны, чай, сыр, скумбрия холодного копчения, бананы, помидоры, огурцы и другие.

Среди них есть как товары с высокой долей импорта, а так и те, цены на которые влияют в основном на месячную, но не годовую инфляцию. Из этого списка мы определили 23 позиции, которые потенциально могут быть включены в перечень социально значимых. Теперь будем обсуждать предложения с бизнесом», — отметила Айжан Бижанова.

Для предпринимателей расширение перечня означает соблюдение установленных требований: прозрачность сделок, оформление договоров, выпуск счетов-фактур и пробитие фискальных чеков, а также соблюдение предписанной законодательством торговой надбавки не более 15%.

Эти меры направлены на обеспечение прозрачности оборота наиболее востребованных продуктов питания и минимизацию влияния непродуктивных посредников на конечную цену.

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил vинистерству торговли и интеграции провести обсуждения каждой предлагаемой позиции с бизнес-сообществом, отраслевыми ассоциациями, НПП «Атамекен», дополнительно проанализировать структуру импорта. Окончательные решения будут приниматься только после завершения всех консультаций.

#экономика #социально значимые товары #СЗТ

