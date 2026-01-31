Справедливость, Закон и Порядок и бережное отношение к природе закрепят на уровне Конституции

Конституционная реформа
138

Конституционная комиссия опубликовала проект Основного закона, определяющего характер нового общественного договора, передает Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

Примечательно, что в опубликованном проекте Конституции полностью изменена Преамбула. За годы Независимости Казахстанское общество претерпело существенные изменения. И новая Преамбула как раз-таки отражает текущий дух времени, цели нашего общества и отвечает на вопрос кто мы есть.

В целом, изменение Преамбулы демонстрирует следующий эволюционный этап развития и подчеркивает ценности, которым привержено казахстанское общество.

В этой связи, закрепление намерении следовать идеи Справедливого Казахстана, где соблюдается закон и порядок, права и свободы граждан, ведется забота об окружающей среде подчеркивает осознанность и взросление казахстанского общества, а также вбирает в себя принципы и идеалы современного Казахстана.

Более того, эти ценности пронизывают все статьи Конституции.

Эти универсальные идеи, актуальны сейчас и будут актуальны впредь, поэтому закрепление их в Конституции является определенным ориентиром для будущих поколений Казахстана.

Необходимо отметить, что обсуждение активно велось последние полгода. Гражданами страны было направлено более 2 тыс. предложений.

Предполагалось, что поправки коснутся около 40 статей Конституции. Однако в ходе работы стало очевидно, что количество изменений будет гораздо больше. Члены Комиссии детально рассмотрели все ключевые поправки, которые затронули все разделы и 77 статей, что составляет 84% текста Конституции. Таким образом, членами Комиссии был поставлен и поддержан вопрос о подготовке новой Конституции Казахстана.

#Казахстан #реформа

Популярное

Все
Цифровой двойник на поле боя
Окончательное решение – за гражданами
Стихи, стоившие жизни
Юные акмолинцы заявили о себе на JuniorSkills
Притяжение Земли
Ориентир для настоящего и будущего
Клуб «Таза» спешит на помощь
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
ИИ для сельского хозяйства
Чемпионат страны определит лучших
Продвигать главные ценности
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Депутаты рассмотрят международные договоры
Логика реформ
С позиций демократического мышления
Справедливый Казахстан как высшая цель
По страницам народной судьбы
Программа управляемых реформ
Пример для многих стран
Будет построена объездная дорога
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Под контролем – долгострой
Из школьников – в исследователи
Зерендинцы получили ключи от долгожданных квартир
Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе стартовало в Астане
Жулдыз подключили к природному газу
Инклюзивный центр в музее
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Вплетены в историческую память
Крупный тепличный комплекс построят в Шымкенте
Казахстан и Китай подготовят специалистов водохозяйственной отрасли
Город задыхается… «в пределах нормы»
В Риме похоронили Валентино Гаравани
Казахстанские ВУЗы представили свои проекты на выставке в Лондоне
Ряд автотрасс закрыли в Казахстане
Финансовая дисциплина и медицина доверия
В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение религии от государства
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Правам и свободам казахстанцев посвящен отдельный раздел в …
Полное содержательное обновление: что изменил проект новой …
Развитие человеческого капитала закрепляют как стратегическ…
Суверенитет и территориальную целостность закрепляют как не…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]