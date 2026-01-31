Фото: kazpravda.kz

Примечательно, что в опубликованном проекте Конституции полностью изменена Преамбула. За годы Независимости Казахстанское общество претерпело существенные изменения. И новая Преамбула как раз-таки отражает текущий дух времени, цели нашего общества и отвечает на вопрос кто мы есть.

В целом, изменение Преамбулы демонстрирует следующий эволюционный этап развития и подчеркивает ценности, которым привержено казахстанское общество.

В этой связи, закрепление намерении следовать идеи Справедливого Казахстана, где соблюдается закон и порядок, права и свободы граждан, ведется забота об окружающей среде подчеркивает осознанность и взросление казахстанского общества, а также вбирает в себя принципы и идеалы современного Казахстана.

Более того, эти ценности пронизывают все статьи Конституции.

Эти универсальные идеи, актуальны сейчас и будут актуальны впредь, поэтому закрепление их в Конституции является определенным ориентиром для будущих поколений Казахстана.

Необходимо отметить, что обсуждение активно велось последние полгода. Гражданами страны было направлено более 2 тыс. предложений.

Предполагалось, что поправки коснутся около 40 статей Конституции. Однако в ходе работы стало очевидно, что количество изменений будет гораздо больше. Члены Комиссии детально рассмотрели все ключевые поправки, которые затронули все разделы и 77 статей, что составляет 84% текста Конституции. Таким образом, членами Комиссии был поставлен и поддержан вопрос о подготовке новой Конституции Казахстана.