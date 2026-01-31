Справедливый Казахстан как высшая цель

Статьи,Мнения
159
Виталий Колточник, вице-президент Центра народной дипломатии Казахстана, политический эксперт

Создание пространства для диалога власти и общества – ключевой элемент курса Президента

Решения, принятые на V заседании Национального курултая, выходят за рамки внутренней повестки. Они дают ответ на вопрос, каким должен быть Казахстан в мире, где размываются правила и растет конфликтность. Курс, обозначенный Президентом, соединяет справедливость внутри страны с ростом ее международного веса.

Заседание в Кызылорде я воспринимаю как точку сборки, как момент, когда государственная идея получает новую форму, а политическая система – новый каркас.

Сакральность места здесь не декорация: Кызылорда и Сырдарьинский край в нашей исторической памяти связаны с периодами, когда принимались решения, определявшие траек­торию развития страны. И символично, что именно здесь Президент озвучил судьбоносные инициативы, направленные на то, чтобы идея Справедливого Казахстана стала проектом государственной архитектуры, в том числе на уровне Конституции.

Главное в выступлении Главы государства – перевод идеи справедливости из сферы пожеланий в сферу институциональной ответственности. Это принципиальное решение. Когда справедливость закрепляется не в выступлениях, а в Основном законе, она становится мерилом легитимности. Иными словами, любая политика, любая бюджетная программа, любая кадровая практика будут оцениваться через вопросы: справедливо ли это и едины ли правила для всех?

В этой логике концепция «Закон и Порядок» звучит не как лозунг, а как практическая линия государства. Справедливость невозможна без дисциплины в госаппарате, без ликвидации теневых схем, без уважения к гражданину и к труду.

Второй блок, который выводит итоговый курултай на исторический по значению уровень, – объявление о масштабной Конституционной реформе. По сути, речь идет о шаге, сопоставимом с принятием новой Конституции. Это честная оценка момента: усложнилось государство, усложнился мир, усложнилась внутренняя структура общества. Старые институциональные настройки теряют эффективность.

Переход к однопалатному парламенту – это попытка сделать законодательную ветвь более цельной, оперативной и понятной. Новое ее название – Курултай – не декоративный ход, а очень сильное решение, в котором есть культурная преемственность, четкий смысл и важный сигнал: институты должны быть ближе к историческому коду, а не жить в бюрократическом измерении.

Другой момент: настройка эффективности. Президент прямо обозначил: новый парламент должен быть компактнее, структурированнее, профессиональнее. Сокращение числа комитетов до восьми и возможное увеличение числа вице-спикеров до трех – не формальные изменения, а перераспределение нагрузки и ответственности. Меньше дублирования и аппаратной тяжести, больше предметной работы и политической ответственности за результат.

Формирование парламента исключительно на выборной, пропорциональной основе означает отказ от особых статусов и эксклюзивных мандатов. Каждый из 145 депутатов получает одинаковую легитимность от избирателя и одинаковую ответственность перед обществом. Это принципиальный момент для логики Справедливого Казах­стана: равенство правил начинается с равенства политических процедур. А пропорциональный принцип на уровне парламента усиливает институциональную роль политобъединений и их ответственность перед обществом.

В такой конфигурации парламент превращается в реальный центр политической дискуссии, законотворчества и контроля. Это соответствует заявленному курсу на усиление системы сдержек и противовесов, усиливает влияние законодательной ветви на качество управления.

Далее, Президент предложил создать новый институт – Қазақстанның халық кеңесі, Народный совет Казахстана. Смысл этого решения состоит в том, чтобы сохранить стратегичес­кую преемственность функций Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая, но при этом вывести работу по общественной консолидации на новый институциональный уровень.
Я бы рассматривал эту инициативу как стратегический элемент нового общественного договора. Президент намерен сделать национальную консолидацию не ситуативной политической кампанией, а постоянно действующим механизмом стратегической обратной связи между государством и обществом.

Принципиально важно, что Народный совет появляется именно сейчас, когда государство входит в фазу глубоких реформ и усложнения институтов, когда возрастает риск разрыва между темпом изменений и восприятием этих изменений обществом. Народный совет в такой конструкции становится пространством согласования смыслов, площадкой, где крупные реформы получают не только юридическое, но и общественное признание.

В более широком смысле соз­дание Народного совета – это сигнал о том, что модернизация должна вовлекать, соединять и удерживать баланс интересов. Для Казахстана, как многоэтнического и поликультурного общества, такой подход является не просто желательным, а стратегически необходимым условием устойчивости.

В перспективе Народный совет способен стать тем самым институтом, который обеспечит преемственность государственной линии безотносительно к политическим циклам. Он фиксирует важный принцип курса Президента: устойчивость страны строится не только на сильной вертикали и эффективных институтах, но и на доверии, диалоге, включенности общества в стратегические решения. Именно поэтому появление данной структуры следует рассматривать как инвестицию в долгую государственность, а не как разовую политическую инициативу.

С моей точки зрения, Народный совет – это внутренний универсализм Казахстана, выраженный в государственном институте. Это попытка сделать единство не лозунгом, а работающей системой представительства и согласования интересов. В своем роде это интеграция модели ООН в практику госуправления в ее лучших формах.

Отдельно затрону внешнеполитический блок выступления Президента. Глава государства описывает мир как пространство эрозии международного права, кризиса доверия и нарастающей милитаризации. В таких условиях дипломатия становится инструментом выживания и развития.

Здесь важно, что Казахстан не уходит в крайности и не подменяет суверенитет шумом. Линия Касым-Жомарта Токаева – это универсализм, баланс и здравый смысл. Мы выстраиваем роль ответственной средней державы, которая умеет разговаривать с разными сторонами и действует в интересах безопасности и устойчивости своей и мира в целом, соблюдая международные принципы и правила.

В эту логику органично вписывается внешний эпизод, произошедший накануне курултая. Президент по личному приглашению Дональда Трампа вошел в состав Совета мира по Газе, Казахстан стал одним из стран – учредителей нового объединения. Это маркер международного доверия и к нашему государству, и к нашему лидеру.

Почему это важно именно в контексте курултая? Потому что внешняя субъектность не возникает из воздуха. Она всегда опирается на внутреннюю устойчивость и на качество институтов. Справедливость как конституционная цель, равные правила, профессиональный парламент, ясная архитектура власти, дисциплина социальных расходов, цифровой суверенитет – все то, о чем говорилось на заседании в Кызылорде, – это не только про внутреннюю модернизацию. Это фундамент, который позволяет Казахстану брать на себя международные роли и вести разговор на равных с теми, кто объективно сильнее.

Республика выходит на уровень игры на равных – не по масштабу военной или экономической мощи, а по качеству дипломатии, ответственности и способности брать на себя сложные международные роли. Вот почему этот внешний сюжет косвенно усиливает смысл минувшего курултая: внутренняя сборка справедливого и дисциплинированного государства напрямую повышает доверие снаружи, а доверие снаружи возвращается внутрь ресурсом устойчивости, безопасности и возможностей развития.

Подводя итоги, смысл решений, озвученных на прошедшем заседании Национального курултая, я бы сформулировал так: Казахстан входит в новую фазу, где реформы становятся не процессом, а судьбой.

Именно это и делает курс Касым-Жомарта Токаева визионерским: он не предлагает стране жить от кризиса к кризису. Он переформатирует институты и смыслы так, чтобы Казахстан выдерживал турбулентность и выходил из нее более сильным.

#мнение #Кызылорда #Национальный курултай

Популярное

Все
Окончательное решение – за гражданами
Стихи, стоившие жизни
Клуб «Таза» спешит на помощь
Юные акмолинцы заявили о себе на JuniorSkills
Чемпионат страны определит лучших
Цифровой двойник на поле боя
Притяжение Земли
Справедливый Казахстан как высшая цель
По страницам народной судьбы
Дали служебное жилье
Пример для многих стран
Программа управляемых реформ
Приветы лета
ИИ для сельского хозяйства
С позиций демократического мышления
Госзакупки без «гонки на дно»
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Будет построена объездная дорога
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Под контролем – долгострой
Из школьников – в исследователи
Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе стартовало в Астане
Зерендинцы получили ключи от долгожданных квартир
Жулдыз подключили к природному газу
Инклюзивный центр в музее
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Вплетены в историческую память
Крупный тепличный комплекс построят в Шымкенте
Казахстан и Китай подготовят специалистов водохозяйственной отрасли
В Риме похоронили Валентино Гаравани
Казахстанские ВУЗы представили свои проекты на выставке в Лондоне
Город задыхается… «в пределах нормы»
Ряд автотрасс закрыли в Казахстане
Финансовая дисциплина и медицина доверия
В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение религии от государства
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

С позиций демократического мышления
Пример для многих стран
Программа управляемых реформ
По страницам народной судьбы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]