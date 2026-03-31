Cроки приема документов в первый класс перенесли в казахстанских школах

Образование
104
Дана Аменова
специальный корреспондент

В этом году традиционная кампания по набору первоклассников в учебных заведениях стартует в конце мая

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане внесли изменения в порядок приема документов в первый класс с целью оптимизации процесса. Минпросвещения, проанализировав опыт предыдущих лет, приняло решение перенести сроки начала приемной кампании с 1 апреля на 27 мая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как уточняется, данная мера направлена на разграничение процесса приема в первый класс с основным учебным периодом, снижение нагрузки на администрации школ и недопущение сбоев в образовательном процессе.

Согласно новым правилам, дети, прошедшие программу предшкольной подготовки в конкретной организации образования и планирующие продолжить обучение в той же школе, будут зачисляться в первый класс автоматически. Это позволит существенно сократить документооборот и упростить процедуры для родителей, а также обеспечить преемственность между предшкольной подготовкой и начальным образованием. При этом право родителей выбрать другую школу полностью сохраняется, предусмотрена возможность подачи документов в общем порядке.

Для стабильной работы цифровых систем с этого года вводится региональный график приема заявлений. Подход разработан совместно с Министерством цифрового развития и искусственного интеллекта и позволяет равномерно распределить нагрузку на информационные системы. Поэтапный прием в каждом регионе снизит риск технических сбоев и обеспечит бесперебойную работу портала.

Предложенные изменения направлены на повышение прозрачности и эффективности системы приема, а также на улучшение качества государственных услуг. Реализация этих мер позволит повысить управляемость образовательных организаций и сделать взаимодействие между родителями и школами более удобным.

 

 

#школы #прием #первоклассники

Популярное

Все
Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]