Комиссия по Конституционной реформе приступает к обобщению предложений, озвученных на первом заседании. Об этом сообщила председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, передает Kazpravda.kz

Фото: https://t.me/konstituciyalikreforma

По ее словам, в ходе первого заседания докладчики представили предложения, систематизированные в рамках работы рабочих групп, а также были выслушаны конкретные инициативы участников.

«Все озвученные сегодня предложения переданы комиссии. Теперь нам необходимо время, чтобы их обобщить и оформить в виде сравнительной таблицы. Уже на следующих заседаниях мы будем работать именно по этой таблице», — отметила Эльвира Азимова.

Она подчеркнула, что на следующем заседании комиссия перейдет к предметному обсуждению и начнет работу над новыми нормами и поправками.