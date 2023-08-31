Опубликованы имена обладателей международной стипендии "Болашак"

Опубликован список обладателей стипендии "Болашак", передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РК.

Фото: bolashak.gov.kz

По данным ведомства, 172 казахстанца стали обладателями международной стипендии "Болашак". Из них 138 человек пройдут обучение в магистратуре, 8 – в докторантуре, 26 казахстанцев будут направлены на стажировку в ведущие вузы и производственные центры мира.

Отмечается, что преобладающее большинство стипендиатов пройдет подготовку за рубежом по направлениям естественно-технического блока.

С полным списком обладателей стипендии "Болашак" можно ознакомиться здесь.

Напомним, в 2023 году прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" проводится в 4 этапа. 4-й этап продлится до 15 сентября.

Прием заявок для участия в конкурсном отборе по программе научных стажировок продлится до 13 октября.