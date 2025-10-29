Стали известны первые чемпионы Открытого Кубка Президента РК по настольному теннису

Спорт
106
Айман Аманжолова
корреспондент

В столице определились первые победители Открытого Кубка Президента Республики Казахстан по настольному теннису. Завершились захватывающие финальные поединки среди юношей и девушек в возрастных категориях до 11 (U-11) и до 16 (U-16) лет, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: presidentscup.kz

Масштабное спортивное мероприятие организовано Академией Nomad, Федерацией настольного тенниса Республики Казахстан при поддержке Министерства туризма и спорта РК.

Турнир уже вошел в историю - победители в этих категориях впервые получат по 5 000 долларов, серебряные призеры — по 2500 долларов, а бронзовые — по 1500 долларов, что является беспрецедентным призовым фондом для юных спортсменов.

Это событие стало настоящим прорывом для юношеского настольного тенниса в казахстанском и мировом спорте. Такое вознаграждение послужит мощным стимулом для дальнейшего развития этого вида спорта в стране.

Общий призовой фонд международного турнира, собравшего более 300 спортсменов из 14 стран, составляет 115 000 долларов США.

Итоги финальных встреч:

Мальчики, U-11: В напряженной борьбе за золото победителем стал Рауанулы Рамазан (ВКО), продемонстрировав высокое мастерство и волю к победе на протяжении всего турнира. Второе место досталось Зангару Абдимажит из г. Шымкент. Бронзовые медали завоевали Нуржан Бакдаулет (г. Шымкент) и Бекболат Расул (Актюбинская область).

Девочки, U-11: Золотую медаль в этой категории завоевала ШохинаМиркодирова из Шымкента, которая показала блестящую игру и заслуженно поднялась на высшую ступень пьедестала. Второе место заняла Жансая Тлегенова (Карагандинская область), а третье место разделили Томирис Тимуркызы (Актюбинская область) и Назерке Болатбек (Туркестанская область).

Юноши, U-16: Финал в этой возрастной категории стал настоящим украшением турнира. Чемпионом среди юношей стал Әліби Шоманов (ВКО), его выступление стало ярким событием, продемонстрировав высокий уровень подготовки и спортивный характер. Второе место у Асылхана Магзумбекова (Карагандинская область), а третье место поделили Санжар Ибахан (Туркестанская область) и Мансур Суйындык (Павлодар).

Девушки, U-16: Чемпионкой среди девушек стала Мария Лукьянова из г. Караганда, которая уверенно прошла весь турнирный путь и завоевала золотую медаль. Второе место в этой же категории заняла Ақниет Амангелді, а третье место разделили Рауана Шымкентбай (г. Шымкент) и Ноила Ханиязова (Туркестанская область).

Соревнования еще не подошли к концу. Сегодня, в заключительный день турнира, будут определены победители и призеры в других возрастных категориях. Зрителей ждет настоящий праздник спорта: состоятся шоу-матчи с участием таких звезд мирового настольного тенниса, как Сюй Синь, Фан Бо, Вернер Шлагер и Джу Се Хёк.

Торжественная церемония закрытия и награждения состоится 29 октября, где все чемпионы получат свои заслуженные награды.

#Казахстан #Спорт #теннис #молодежь

Популярное

Все
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Укрепляя экономические связи
Голубое топливо пришло в дома сельчан
Овощехранилища заполнены, цены зафиксированы
До конца года в Западно-Казахстанской области сдадут более десяти спортобъектов
Собран первый урожай арахиса
Восток зовет
Спасаясь от воды, отхватили землю
Масличные культуры требуют инвестиций
Модель водоканала, достойная масштабирования
В Сатпаевском Доме дружбы отметили День Республики
Красота – в многоликости
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
«Кайрат» – пятикратный чемпион
Новая история в таэквондо
Распоряжение Главы государства о назначении
Бронза из Нови-Сада
Край сакральных мест
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Первое в Казахстане поле FIFA Arena появилось в Кокшетау
С 24 октября стартует акция «Republic Day»
На востоке завершился дорожный мегапроект
Подвиг Алии бессмертен
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
Сборная Казахстана завое­вала уже 40 медалей
До конца года в Западно-Казахстанской области сдадут более …
Казахстанка завоевала «бронзу» на юношеских Азиатских играх…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]