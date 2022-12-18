Стали известны подробности чудовищного ДТП с участием детской волейбольной команды в Актюбинской области

В управлении образования не знали о проведении соревнований по волейболу.

Фото пресс-службы ДП Актюбинской области

Стало известно, как была организована доставка детей на областные соревнования по волейболу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Диапазон.

Вопросы, которые многих волнуют после чудовищного ДТП в Актюбинской области - как была организована доставка детей на соревнования по волейболу, почему спортсмены ехали не в автобусе и почему не было сопровождения полиции, которая в таких случаях обеспечивает безопасность.

В управлении образования сообщили, что они не знали о проведении соревнований по волейболу. Поэтому и не было приказа.

По словам руководителя управления физкультуры и спорта Евгения Гончарова, у детей не было освобождения от школы. Поэтому директор не подписал приказ о командировании их на соревнования. Соответственно не написал письмо в МПС о сопровождении детей до областного центра.

"Дети должны были заехать 16 декабря, но выехали только 17 декабря утром. Тренер попросил отвезти в город детей завуча спортшколы, не предупредив об этом директора", - сообщили чиновник от облспорта.

Напомним, жуткая авария произошла на трассе "Актобе - Болгарка - Шубаркудук" 17 декабря.

9 спортсменов в возрасте 12 лет и двое взрослых ехали на автомобиле марки "Toyota Estima" из поселка Шубаркудук в Актобе на областные соревнования по волейболу.

32-летний водитель, который является завучем спортшколы, допустил опрокидывание авто.

В результате 1 ребенок погиб на месте и 8 детей пострадали. Четверо из них в тяжелом состоянии.

21-летний тренер, как сообщили в облздраве, в коме, находится в БСМП, его подключили к аппарату ИВЛ.