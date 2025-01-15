Стартовал прием заявок для участия в республиканском конкурсе «Ұлттық кітап»

Литература,Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Прием заявок осуществляется с 15 января по 1 апреля 2025 года

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Конкурс, организованный МКИ, проводится в преддверии Национального дня книги, сообщает Kazpravda.kz 

Основная цель конкурса – обеспечение читательской культуры, содействие развитию казахской литературы и духовности, выявление лучших авторов книг, поддержка и стимулирование переводчиков, издателей и книжных дизайнеров. Конкурс будет проходить по 10 номинациям:

- Лучшая книга для детей

- Лучший комикс

- Лучшая книга в жанре нон-фикшн

- Лучшая книга в жанре детектив

- Лучшая книга в жанре сатиры

- Лучшая иллюстрированная книга

- Лучшая переводная книга

- Лучшая книга в жанре фантастика

- Лучшее издательство

- Гран-при «Книга года»

К участию в конкурсе принимаются работы, изданные в течение последних 2 лет. Труды, поступившие после окончания срока приема, не регистрируются. Прием заявок осуществляется с 15 января по 1 апреля 2025 года.

Более подробную информацию можно получить по телефону: +7 775 897 7788, +7 727 397 61 15. Напомним, по инициативе главы государства был учрежден новый праздник - «Национальный день книги», который будет отмечаться 23 апреля.

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