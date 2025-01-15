Стартовал прием заявок для участия в республиканском конкурсе «Ұлттық кітап»

Прием заявок осуществляется с 15 января по 1 апреля 2025 года
Конкурс, организованный МКИ, проводится в преддверии Национального дня книги, сообщает Kazpravda.kz
Основная цель конкурса – обеспечение читательской культуры, содействие развитию казахской литературы и духовности, выявление лучших авторов книг, поддержка и стимулирование переводчиков, издателей и книжных дизайнеров. Конкурс будет проходить по 10 номинациям:
- Лучшая книга для детей
- Лучший комикс
- Лучшая книга в жанре нон-фикшн
- Лучшая книга в жанре детектив
- Лучшая книга в жанре сатиры
- Лучшая иллюстрированная книга
- Лучшая переводная книга
- Лучшая книга в жанре фантастика
- Лучшее издательство
- Гран-при «Книга года»
К участию в конкурсе принимаются работы, изданные в течение последних 2 лет. Труды, поступившие после окончания срока приема, не регистрируются. Прием заявок осуществляется с 15 января по 1 апреля 2025 года.
Более подробную информацию можно получить по телефону: +7 775 897 7788, +7 727 397 61 15. Напомним, по инициативе главы государства был учрежден новый праздник - «Национальный день книги», который будет отмечаться 23 апреля.