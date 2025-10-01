Стартовал прием заявок на «ҮРКЕР-2025»

Масс-медиа
120

Заявки принимаются с 1 по 20 октября

Фото: Минкультуры

Стартовал прием заявок на национальную премию в области печатной, радиои интернет-журналистики «ҮРКЕР–2025», сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

К конкурсу, который проходит по инициативе Министерства культуры и информации, допускаются республиканские и региональные радиостанции, печатные и интернет-издания, занимающиеся производством и распространением медиаконтента.

Заявки принимаются с 1 по 20 октября 2025 года. На конкурс представляются работы, опубликованные в республиканских или региональных печатных и интернет-изданиях, либо вышедшие в радиоэфир в период с 12 августа 2024 года по 30 сентября 2025 года.

Каждый участник имеет право подать материалы не более чем в двух номинациях.

Заявки принимаются на официальном сайте  urker-awards.kz по одиннадцати номинациям:

  • Лучшее интервью года
  • Лучший репортаж года
  • Лучший материал на социальную тему
  • Лучшее журналистское расследование года
  • Лучший аналитический материал года
  • Лучший проект на радиостанции
  • Лучшая фотография года
  • Лучший новостной портал года
  • Лучшее региональное СМИ года
  • Лучший подкаст года Лучший YouTube канал года

Оценку конкурсных работ осуществляет независимое жюри, в состав которого входят известные журналисты, заслуженные деятели отрасли и медиaэксперты.

По итогам конкурса победителям в каждой номинации вручаются памятная статуэтка «ҮРКЕР – 2025» и денежный приз в размере 1 000 000 тенге.

Национальная Премия «URKER» присуждается за лучшие достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики.

#конкурс #Минкультуры #СМИ

