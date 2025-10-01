Заявки принимаются с 1 по 20 октября

Фото: Минкультуры

Стартовал прием заявок на национальную премию в области печатной, радиои интернет-журналистики «ҮРКЕР–2025», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

К конкурсу, который проходит по инициативе Министерства культуры и информации, допускаются республиканские и региональные радиостанции, печатные и интернет-издания, занимающиеся производством и распространением медиаконтента.

Заявки принимаются с 1 по 20 октября 2025 года. На конкурс представляются работы, опубликованные в республиканских или региональных печатных и интернет-изданиях, либо вышедшие в радиоэфир в период с 12 августа 2024 года по 30 сентября 2025 года.

Каждый участник имеет право подать материалы не более чем в двух номинациях.

Заявки принимаются на официальном сайте urker-awards.kz по одиннадцати номинациям:

Лучшее интервью года

Лучший репортаж года

Лучший материал на социальную тему

Лучшее журналистское расследование года

Лучший аналитический материал года

Лучший проект на радиостанции

Лучшая фотография года

Лучший новостной портал года

Лучшее региональное СМИ года

Лучший подкаст года Лучший YouTube канал года

Оценку конкурсных работ осуществляет независимое жюри, в состав которого входят известные журналисты, заслуженные деятели отрасли и медиaэксперты.

По итогам конкурса победителям в каждой номинации вручаются памятная статуэтка «ҮРКЕР – 2025» и денежный приз в размере 1 000 000 тенге.

Национальная Премия «URKER» присуждается за лучшие достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики.