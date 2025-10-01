Заявки принимаются с 1 по 20 октября
Стартовал прием заявок на национальную премию в области печатной, радиои интернет-журналистики «ҮРКЕР–2025», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры
К конкурсу, который проходит по инициативе Министерства культуры и информации, допускаются республиканские и региональные радиостанции, печатные и интернет-издания, занимающиеся производством и распространением медиаконтента.
Заявки принимаются с 1 по 20 октября 2025 года. На конкурс представляются работы, опубликованные в республиканских или региональных печатных и интернет-изданиях, либо вышедшие в радиоэфир в период с 12 августа 2024 года по 30 сентября 2025 года.
Каждый участник имеет право подать материалы не более чем в двух номинациях.
Заявки принимаются на официальном сайте urker-awards.kz по одиннадцати номинациям:
- Лучшее интервью года
- Лучший репортаж года
- Лучший материал на социальную тему
- Лучшее журналистское расследование года
- Лучший аналитический материал года
- Лучший проект на радиостанции
- Лучшая фотография года
- Лучший новостной портал года
- Лучшее региональное СМИ года
- Лучший подкаст года Лучший YouTube канал года
Оценку конкурсных работ осуществляет независимое жюри, в состав которого входят известные журналисты, заслуженные деятели отрасли и медиaэксперты.
По итогам конкурса победителям в каждой номинации вручаются памятная статуэтка «ҮРКЕР – 2025» и денежный приз в размере 1 000 000 тенге.
Национальная Премия «URKER» присуждается за лучшие достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики.