Стартовал республиканский этап конкурса «Лучший педагог Казахстана»

Образование
113
Дана Аменова
специальный корреспондент

Имена победителей будут названы в преддверии Дня Республики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этом году на первых (районных) этапах конкурса приняли участие 1 468 педагогов, из которых 793 — продолжили участие на областном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

В пресс-службе ведомства проинформировали, что по итогам в республиканский финал вышли 174 участника. 

Это педагоги дошкольного, среднего, технического и профессионального, дополнительного образования. Мастера своего дела, которым предстоит побороться за почетное звание «Лучший педагог» на республиканском уровне.

Цель конкурса – поддержать педагогов, внесших весомый вклад в развитие образования, показавших высокие результаты и профессиональное мастерство.

Республиканский этап стартовал 25 сентября. Имена победителей будут названы в преддверии Дня Республики. Они получат звание «Лучший педагог» и денежную премию от государства в размере 1 000 МРП.

Напомним, конкурс проводится с 2012 года и стал традицией для педагогического сообщества. Сегодня в Казахстане более 700 учителей носят почетное звание «Лучший педагог».  

#конкурс #Минпросвещения #старт #этап #лучший педагог

