В ходе церемонии аким Алматинской области Марат Султангазиев подписал меморандумы о сотрудничестве с продюсером Джеки Чана Ли Чиу-Ва, а также с руководителями парка креативных и технологических индустрий Dala Edge и компании Salem Entertainment.

Как отметил глава региона, Президент Касым-Жомарт Токаев определил развитие креативной экономики как стратегическую задачу, открывающую новые горизонты для Казахстана:

– Сегодня мы становимся свидетелями реализации этой важной инициативы. Строительство таких профессиональных площадок, как Dala Stage Creative Tech Park, – не просто создание инфраструктуры. Речь идет о формировании новой индустрии, где национальная идентичность органично сочетается с передовыми цифровыми технологиями.

Проект будет осуществлен в парт­нерстве с ведущими международными школами и киностудиями, что откроет широкие возможности для обмена опытом и подготовки специалистов. Ожидается, что Алматинская область станет центром притяжения талантливой молодежи со всей страны, формируя современную креативную экосистему.

По словам Марата Султангазиева, отечественная киноиндустрия стремительно развивается. Важно, чтобы каждый фильм, созданный в новом павильоне, отражал национальные ценности и усиливал положительный образ страны на мировой арене.

Главную роль в фильме «Доспехи бога 4: Ультиматум» исполнит звезда экшен-жанра Джеки Чан. Его продюсер Ли Чиу-Ва отметил, что для него большая честь быть участником столь масштабного проекта.

– Еще полгода назад идея фильма находилась на стадии обсуждения и планирования, а сегодня достигнутые договоренности переходят в практическую плоскость, – подчеркнул продюсер. – Джеки Чан передает привет всем казахстанцам и желает проекту успешной реализации.

К слову, год назад здесь же, в Каскелене, открылся кампус Нью-Йоркской киноакадемии, где обучаются около 200 студентов из Казахстана, Китая, Индии, России и других государств. Учащиеся проходят через все фазы создания фильма: пишут сценарии, режиссируют, выступают в качестве продюсеров, делают монтажи кинолент.

Общая территория кинопавильона составляет 15 га, площадь застройки – 3 тыс. кв. м. Завершение строительных работ запланировано на август текущего года.