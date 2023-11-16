Старую пятитысячную банкноту заменят на новую

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Согласно проекту, с 25 декабря начнется замена находящихся в обращении банкнот номиналом 5 000 тенге образца 2011 года на банкноты с измененным дизайном образца 2023 года.

Предполагается, что период параллельного обращения старых и новых банкнот продлится 24 декабря 2024 года. Оба образца в течении года будут являться законным платежным средством.

После завершения периода параллельного обращения двух образцов банкнот, старые купюры будут изыматься из обращения на всей территории республики и будут подлежать замене на банкноты нового образца, согласно правилам Нацбанка.

Обсуждение проекта продлится до 29 ноября.

Ранее Нацбанк презентовал новую серию банкнот к юбилею национальной валюты Казахстана.