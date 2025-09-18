фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

«Диалог религий: синергия во имя будущего» – так обозначена тема нынешнего конгресса, в чью программу «вшиты», пожалуй, наиболее острые и важные вопросы глобальной повестки дня, которые сегодня находятся в фокусе внимания всего мирового сообщества. Площадка Съезда лидеров мировых и традиционных религий уникальна тем, что предлагает вести поиск решений актуальных мировых проблем, задействовав потенциал духовной дипломатии и принимая во внимание роль религии в современном мире.

Это не только отражение миролюбивой политики Казахстана, который более 20 лет назад предложил и продолжает совершенствовать данный уникальный формат, но и эффективная в прак­тическом смысле идея. Устойчивый и конструктивный диалог между религиозными лидерами ведет к укреплению взаимопонимания, доверия, сотрудничества между людьми, обществами, странами. Созидательный потенциал религий может и должен быть использован для достижения устойчивого развития, обеспечения мира и безопас­ности, утверждения общих для всего человечества ценностей.

Именно такой посыл Казах­стан несет миру через регулярное проведение съездов лидеров мировых и традиционных религий, и это благородное и важное дело находит неизменную поддержку. В числе участников форума этого года – духовные лидеры ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, зороастризма, синтоизма, представители международных организаций, в том числе ООН, эксперты, ученые, общественные деятели.

Всего в казахстанскую столицу приехали более 100 делегаций из порядка 60 стран мира. Такое неизменно широкое участие подтверждает востребованность инициативы Казахстана по созданию глобальной площадки для духовной дипломатии.

Политика доверия, диалога и сотрудничества

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Обращаясь к участникам пленарного заседания, Глава государства подчеркнул, что конгресс проходит в весьма непростое для мира время. Напряженность в международных отношениях увеличивается. Значительно возросло количество различных конфликтов, все чаще происходят военные столкновения. Глобальная нестабильность тяжело сказывается на всем человечестве.

– Нам следует извлекать верные уроки из прошлого, стремиться к конструктивному и открытому диалогу. Иного способа прийти к согласию не дано. Поэтому роль нынешнего Съезда лидеров мировых и традиционных религий можно назвать исключительной. Вас можно назвать посланниками мира, действующими под знаменем гуманизма. Объединенные общими интересами, вы стремитесь направить человечество на достижение благих целей. Выражаю вам за это искреннюю признательность, – сказал

Касым-Жомарт Токаев.

С самого начала своей деятельности съезд служит уникальной площадкой для открытого обсуждения ключевых вызовов современности. В соответствии с рекомендациями участников секретариат разработал и приступил к реализации Концепции развития съезда до 2033 года. Этот документ определяет общие для всех цели – обеспечение мира, созидательное сосуществование, утверждение приемлемых для всех нравственных ориентиров. Как подчеркнул Президент, все это особенно важно на фоне беспрецедентной геополитической напряженности.

– Весьма ценно и то, что итоговые декларации съезда распространяются в качестве официальных документов на Генеральных Ассамблеях ООН. Надеюсь, 80-я юбилейная сессия не станет исключением, – добавил он.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что территория Казахстана исторически была перекрестком культур и местом взаимообогащения разных цивилизаций.

– На казахской земле сменяли друг друга и мирно сосуществовали все основные мировые религии и конфессии, – подчеркнул он. – И в современном Казах­стане мы прилагаем все усилия для сохранения и развития этих традиций. Наша страна обладает большим опытом укрепления меж­этнического и межрелигиозного согласия. Основа казахстанской модели этнической и религиозной толерантности – это универсальный принцип «единства в многообразии». Данный подход в полной мере нашел отражение в деятельности уникального даже по мировым меркам института Ассамблеи народа Казахстана. Исторически обусловленные толерантность, солидарность, широта взглядов нашего народа сегодня успешно воплощаются в миролюбивой, сбалансированной внешней политике Казахстана. Эта политика основана на доверии, диалоге и сотрудничестве. Убежден, эти универсальные ценности и принципы важны для всех народов и государств.

Президент также напомнил, что в рамках съезда прошла Специальная сессия Альянса цивилизаций ООН по защите религиоз­ных объектов. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Верховного представителя АЦ Мигеля Анхеля Моратиноса за неизменную приверженность продвижению глобальной гуманистической повестки.

– Защищая религиозные святыни и символы, мы, по сути, защищаем саму основу человеческой цивилизации, – убежден Глава государства.

В Казахстане, как сообщил Президент, действуют около 4 тыс. религиозных объединений, представляющих 18 конфессий.

В нашей стране бережно сохраняются и поддерживаются такие святыни, как мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, древние и современные мечети, православные и католические храмы, буддийский центр в Алматы и синагоги, включая «Бейт Рахель Хабад Любавич». Государст­во заботится о сохранности всех сакральных мест, представляющих особую ценность для верующих. В этой связи Касым-Жомарт Токаев особо отметил подземную мечеть Бекет Ата в Мангистау, буддийские петроглифы Тамгалы-Тас на берегу реки Или, могилу раввина Леви-Ицхака Шнеерсона в Алматы, озеро Мариямколь в Северном Казахстане, особо почитаемое у католиков.

– Святые места объединяют людей разных вероисповеданий, сохраняя связь поколений и духовную преемственность. Поэтому для нас это не просто памятники архитектуры и истории, а символы мира, взаимного уважения и культурного многообразия нашего народа, – подчеркнул он.

Казахстан на новом этапе развития

По словам Касым-Жомарта Токаева, со времени проведения предыдущего, VII съезда (он состоялся в 2022 году) в мире набрали обороты крайне негативные тенденции, которые некоторые политики и эксперты уже назвали кризисом цивилизаций.

– Как по Киплингу: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и они никогда не сойдутся вместе». На поверхности, если следовать последним событиям в ряде крупнейших государств, такой вывод может показаться верным. Но никогда нельзя сбрасывать со счетов и политический фактор или, другими словами, концепцию и практику государственного строительства правящих властей. Их политика далеко не всегда является рациональной, конструктивной в плане развития мирного диалога и взаимодействия культур, религий, мировоззрений, – обратил внимание Президент.

Он отметил, что серьезную обеспокоенность вызывает набирающая силу тенденция прак­тического сращивания ультранационализма и патриотизма. Происходящее смещение понятий дезориентирует молодежь. С другой стороны, продолжил Глава государства, наблюдается тревожная тенденция столкновения правоконсервативной и либеральной идеологий, что приводит к политической дестабилизации в ряде государств.

– В Казахстане всем этим, по сути, мировым проблемам уделяется повышенное внимание, они стоят в самом центре нашей внутренней политики. Считаю принципиально важным проводить политику межэтнической, межрелигиозной, межнациональной толерантности и взаим­ного уважения. Все попытки подорвать, очернить такую политику «единства в многообразии», включая свободное применение на государственной службе и в общественных местах языков постоянно проживающих в нашей стране народов, пресекаются и будут получать должную правовую оценку в соответствии с концепцией «Закон и Порядок», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Выступая на открытии VIII съез­да, Президент также остановился на масштабных преобразованиях, осуществляемых в Казахстане в последние годы и направленных на формирование более устойчивой, открытой и справедливой политической системы.

Так, в нашей стране значительно усилена сфера защиты прав человека: создан Конституцион­ный суд, укреплен институт омбудсмена, принят ряд специальных законов и указов.

Венцом комплексной политической модернизации стала конституционная реформа 2022 года, поддержанная на общенациональном референдуме большинством граждан. Развитие государства идет по формуле «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Принципиальными новеллами стали введение однократного семилетнего срока для Президента, а также запрет близким родственникам Главы государства занимать политические должности.

– Кроме того, в недавнем Пос­лании народу Казахстана мною выдвинута инициатива формирования в стране однопалатного Парламента. Данное предложение базируется на стремлении продолжить модернизацию политической системы в соответствии с чаяниями граждан. Обеспечение стабильности в обществе и безопасности граж­дан на основе концепции «Закон и Порядок» – это ключевой момент нашей внутренней политики, – акцентировал Глава государства.

Недавнее Послание в целом обозначило важные стратегические векторы дальнейшего развития Казахстана, поэтому Президент остановился на некоторых его важных моментах.

Так, он сообщил, что сквозной линией его Послания стала идея тотальной цифровой модернизации национальной экономики с фокусом на широкое внедрение инноваций, прежде всего технологии искусственного интеллекта.

Представленные в ежегодном выступлении планы развивают начатые в последние годы структурные реформы в казахстанской экономике – это создание нового индустриального каркаса, поэтапная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры, реализация транспортного потенциала страны как ключевого коридора между Востоком и Западом, запуск нового инвестиционного цикла, поддержка предпринимательской инициативы граждан. В целом, по словам Президента, в развитии национальной экономики Казахстан сочетает масштабные государственные вливания и крупные частные инвестиции.

– При этом исходим из того, что главное богатство страны – это люди, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. – Поэтому государством приняты комплекс­ные меры для укрепления человеческого потенциала. На новый уровень вышла всесторонняя поддержка педагогов, врачей, ученых, инженеров, молодежи. Этот год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий. Данное решение подчеркивает важность утверждения в нашем обществе трудолюбия как важнейшего принципа жизнедеятельности. Мы вкладываем значительные средства в строительство новых школ, развитие высшего образования, науки, спорта, креативной индустрии, модернизацию системы здравоохранения и социальной защиты. Принимаются меры для повышения экологической культуры в обществе. В прошлом году запущен общенациональный проект «Таза Қазақстан» («Чис­тый Казахстан»), в этой акции на регулярной основе участвуют миллионы наших граждан. Во всей этой работе нашим главным ориентиром и образом будущего является идея построения Справедливого, Чистого, Безопасного, Сильного, Цифрового Казахстана – государства ответственных граждан, страны возможностей и прогресса.

Роль духовной дипломатии

Касым-Жомарт Токаев указал на то, что в мире не только усиливаются межкультурные противоречия, но и не спадает накал торговых и санкционных войн. Вместо всеобщего разоружения разворачивается новая гонка вооружений.

– Ведущиеся в разных уголках планеты гибридные войны не имеют четких линий фронта, но несут значительные человеческие жертвы, провоцируют многочисленные потоки беженцев, наносят огромный ущерб мировой экономике. Сильное беспокойство вызывает риск ядерного конфликта, вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия. К большому сожалению, в мире вместо конструктивных инициатив и политики разрядки набирает обороты конфронтационное мышление, расширяются геополитические разломы, растет социальное напряжение. В таких непростых реалиях на первом плане должна быть конструктивная дипломатия как главный инструмент развития диалога, преодоления взаимного отчуждения и повышения доверия на международной арене, – подчеркнул он.

По словам Главы государства, большие надежды возлагаются на религиозных лидеров, которые несут особую ответственность за развитие межцивилизационных обменов и укреп­ление доверия между людьми и обществами.

– Уверен, религиозные лидеры сделают все возможное, чтобы предотвратить скатывание мира в пучину хаоса, напомнив многим политикам о здравом смыс­ле, доброй воле и нравственной ответственности. На глобальном уровне уже есть такие вдохновляющие примеры. Съезд лидеров мировых и традиционных религий, Документ о человечес­ком братстве, Мекканская декларация, Бахрейнский форум, Дом семьи Авраама в Объединенных Арабских Эмиратах – все эти инициативы показывают, что религия становится мощной консолидирующей силой, когда мы действуем сообща. Такой опыт нужно развивать и масштабировать, – призвал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства представил видение Казахстаном перспективных направлений укрепления межрелигиозного и межкультурного диалога.

В первую очередь, по мнению Президента, необходимо задействовать потенциал духовной дипломатии на уровне международных и региональных организаций.

– Предлагаю обсудить ранее обнародованную мною идею «Движения за мир» под эгидой съезда, – сказал он. – Религиозные иерархи могли бы стать моральным ядром данного движения с нейтральным, неполитизированным призывом к прекращению насилия и поиску мирных решений. Эта инициатива, основанная на общечеловеческих ценностях святости жизни, сострадания и милосердия, может объединить не только широкие массы верующих, но и политиков, представителей международных организаций, негосударственных структур, экспертов, молодежь. Голос в защиту мира должен звучать настойчивее, и такие площадки, как съезд, призваны этому способствовать, – отметил Глава государства.

Большие надежды по-прежнему возлагаются на Организацию Объединенных Наций, которая остается незаменимой глобальной платформой. Выступая на съезде, Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность государствам – членам ООН за поддержку предложения Казахстана о соз­дании в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Также важно, по словам Президента, усиливать роль таких региональных структур, как СВМДА, ОИС, ОБСЕ, ШОС, СНГ, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Лига арабских государств.

Вклад в устойчивое будущее

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, религиозные конфессии во все времена помогали людям преодолевать жизненные трудности и невзгоды. Поэтому, говоря о высоких духовных материях, нельзя упус­кать из виду и вопросы, связанные с «хлебом насущным».

Несмотря на значительный прогресс, человечество продолжает сталкиваться с множеством гуманитарных вызовов, отметил он. Миллионы людей все еще страдают от голода, эпидемий, деградации окружающей среды и изменений климата.

Со своей стороны Казахстан прилагает серьезные усилия для сокращения бедности, решения экологических проблем и оказания гуманитарной помощи. Эти проблемы, как напомнил Президент, будут в фокусе внимания запланированного на апрель 2026 года Регионального саммита в Астане по вопросам экологии и устойчивого развития.

– Наша страна – самая северная и самая большая по территории часть исламского мира. Тридцать лет назад мы вступили в Организацию исламского сотрудничества. В рамках этого авторитетного объединения Казахстан стал инициатором создания Исламской организации по продовольственной безопасности. Религиозные дея­тели исстари вдохновляют и наставляют людей на благие дела и проявление сострадания к нуждающимся. Религиозные общины вносят большой вклад в достижение Целей устойчивого развития, запуская гуманитарные миссии и добровольческие программы, открывая школы и больницы, поддерживая молодежь и уязвимые группы, продвигая климатическую повестку и вопросы миграции. Это еще раз доказывает, что у религий и в XXI веке есть мощный созидательный потенциал, который необходимо использовать в полной мере, – отметил Президент.

Глава государства напомнил, что духовные традиции всех народов учат беречь природу и жить в гармонии с окружаю­щим миром. По его словам, климатические изменения и их пагубные последствия – это не столько научный или экономический вопрос, сколько фундаментальный нравственный вызов.

– Перед лицом потенциальной экологической катастрофы критически важно усилить международное единство и координацию усилий на глобальном и региональном уровнях. Поэтому предлагаю в рамках съезда обсудить инициативу о разработке совместного документа о роли религиозных лидеров в борьбе с климатическими изменениями. В документе можно было бы зафиксировать общие принципы экологической ответственности, базирующиеся на духовных традициях с особым акцентом на поддержку уязвимых регионов, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Вызовы технологической эпохи

Президент также прокомментировал вопрос о соблюдении этических норм в условиях начала новой технологической эпохи.

Он подчеркнул: искусственный интеллект, большие данные, биоинженерия и другие революционные новации кардинально меняют все сферы жизнедеятельности людей, но при этом этические нормы не успевают адаптироваться к высокой динамике технологического прогресса. Возникают такие новые вызовы, как защита свободы выбора и приватности частной жизни, обеспечение цифрового равенства и безопасности использования искусственного интеллекта, многие другие дилеммы.

– Убежден, что религиозные лидеры как хранители нравственных ценностей и идеалов должны участвовать в обсуж­дении цифрового будущего человечества. Любая технология должна работать на благо людей, для этого необходим постоянный диалог духовных лидеров, ученых и технократов-инженеров. В развитии искусственного интеллекта мы видим хорошую возможность для динамичного прогресса страны. Вместе с тем прекрасно осознаем особую важность соблюдения этичес­ких норм, поэтому открыты к широкому сотрудничеству в данной сфере. Предлагаю создать Межрелигиозную комиссию по этике развития искусственного интеллекта, которая займется разработкой свода универсальных принципов ответственного использования нейросетей и других прорывных технологий. Речь идет о своеобразных «заповедях для алгоритмов», которые подразумевают уважение к человеческому достоинству, недопустимость дискриминации, контроль над решениями, носящими судьбоносный характер, – отметил Глава государства.

Все основные религиозные традиции провозглашают общие гуманистические ценности: милосердие, справедливость, любовь к ближнему, миролюбие. Президент заявил, что Казахстан подтверждает приверженность этим ценностям, отвергая любые попытки использовать религии для оправдания насилия, экстремизма и ненависти.

– Сегодня все больше мыслителей говорят о постсекулярной эпохе – времени, когда религия вновь станет важным фактором общественной и политической жизни. Наш съезд старается идти в ногу со временем. Мы усиливаем диалог представителей религий с научно-эксперт­ным сообществом. Синтез духовной мудрости и экспертных знаний может стать ключом к нахождению эффективных решений актуальных глобальных и региональных проблем, – поделился мнением Касым-Жомарт

Токаев.

Также Глава государства отметил, что возлагает большие надежды на молодежь. По его словам, новое поколение должно расти в духе глубокого уважения к представителям всех религий и культур.

Несмотря на различия в убеж­дениях и мировоззрении, молодых людей объединяют общие заботы, они сталкиваются с теми же современными вызовами. И это значит, подчеркнул Президент, что искать пути решения нужно сообща.

– Именно поэтому в рамках съезда уже во второй раз проводится Форум молодых религиозных лидеров. Его участники продемонстрировали готовность к открытому обмену мнениями и совместной работе. Мы видим, как формируется новое поколение духовных лидеров, и наша общая обязанность – оказать им поддержку. У нашего народа есть хорошая пословица: «Төртеу түгел болса, төбедегі келеді» («Тем, кто сплочен, покорятся даже самые высокие вершины»). Действительно, только объединив усилия, мы сможем противостоять глобальным вызовам. Мы собрались в Астане уже в восьмой раз. Это свидетельствует об общих устремлениях религиозных лидеров и подтверждает их готовность сообща противостоять угрозам, стоящим перед всем человечеством. Пусть атмосфера уважения и дружбы, царящая здесь, ведет весь мир к согласию! Давайте вместе идти к достижению благих целей, – подытожил Президент.

Награды съезда и послы доброй воли

В ходе заседания VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий Касым-Жомарт Токаев также вручил ряду участников форума государственные награды, Астанинскую международную премию за вклад в межрелигиозный диалог, почетную медаль съезда, а также отличительные знаки послов доброй воли.

Ордена «Достық» ІІ степени удостоены председатель Всемирной федерации даосизма (КНР) Ли Гуанфу, президент университета Somaiya Vidyavihar (Индия) Самир Шантилал Сомайя.

Медалью «Шапағат» награжден президент Организации исламской культуры и связей Ирана Мухаммад Мехди Иманипур.

Астанинская международная премия за вклад в межрелигиозный диалог вручена заместителю Генерального секретаря ООН, высокому представителю Альянса цивилизаций ООН, Специальному посланнику ООН по борьбе с исламофобией Мигелю Анхелю Моратиносу.

Почетной медалью Съезда лидеров мировых и традиционных религий награждены: верховный муфтий Египта Назир Мухаммед Аяд; председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин; председатель Совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдукодирзода; префект Дикастерии по межрелигиозному диа­логу Святого престола Джордж Джейкоб Кувакад; митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин (Виталий Тупеко); главный ашкеназский раввин Израиля Кальман Бер; главный сефардский раввин Израиля Давид Йосеф; генеральный сек­ретарь Международного сообщества Бахаи Дэвид Рутштейн; президент Всемирного братства буддистов Фаллоп Тайари; генеральный директор Организации исламского мира по образованию, науке и культуре Салим Мухаммед Аль-Малик; генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры Султан Раев; исполнительный директор Сети религиозных и традиционных миротворцев Мохаммед Эльсаноуси; исполнительный вице-председатель, главный исполнительный директор Национальной коалиции в поддержку еврейских общин Евразии Марк Барри Левин; директор Альянса цивилизаций ООН Нихал Саад; представитель главного ашкеназского раввина Израиля Шломо Менахем Кук.

Отличительными знаками послов доброй воли отмечены: генеральный директор Института по исследованию ислама Международного исламского университета Исламабада Мухаммед Зия Уль-Хак; генеральный директор Министерства толерантности и мирного сосуществования ОАЭ Афра Аль-Сабри; генеральный секретарь Евангелическо-лютеранского союза Мартина Лютера Михаэль Хюбнер; уполномоченный по продвижению целей и задач Съезда лидеров мировых и традиционных религий Булат Сарсенбаев.

Необходимо деятельное участие

Съезд лидеров мировых и традиционных религий уже давно стал уникальной международной площадкой, на которой представители различных конфессий и культур собираются, чтобы поговорить о приоритетах принципов добра и созидания, объединяющих всех людей, вне зависимости от их религиозной принадлежности. В условиях нарастающих глобальных конф­ликтов, кризиса доверия и духовной фрагментации значение этого форума выходит далеко за рамки протокольных встреч – он становится пространством, где формируется язык взаимопонимания, уважения и совместной ответственности за будущее человечества.

Пленарное заседание, которое прошло под модерацией спикера Сената Парламента РК, руководителя секретариата съез­да Маулена Ашимбаева, задало содержательный и уважительный тон глубокой дискуссии глобального значения. В приветственных словах высоких гос­тей – духовных лидеров, представителей международных организаций и общественных деятелей – прозвучали признание важности межрелигиозного диалога, благодарность Казах­стану за инициативу и призывы к совместному поиску решений в эпоху вызовов.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к участникам форума, отметил, что с теплотой вспоминает свой визит в Казахстан в 2012 году и участие в IV Съезде лидеров мировых и традиционных религий, замечательную атмосферу того форума, общение участников. Нынешнее собрание продолжает эти традиции, и совершенно очевидно, как отметил высокий гость, что уровень и авторитет данной международной площадки за прошедшие годы только вырос.

– Сопутствующие мероприя­тия и конференции, молодежный форум, культурные инициативы, концептуальные документы – все это отмечено профессионализмом, ценным содержанием и актуальностью, – сказал патриарх Кирилл.

Лидер Русской православной церкви выразил благодарность Президенту Касым-Жомарту Токаеву за формирование постоянно действующих механизмов для межрелигиозного диалога, обмена мнениями и миротворческой деятельности.

– Мы с вами хорошо знаем, что, несмотря на существующие различия между традиционными религиями, они объединены общим целеполаганием – верой в Бога и нравственным соответствием этой вере, – отметил патриарх Кирилл. – Можно произносить много громких слов о мире, о правах человека, о необходимости защиты угнетаемых. Но слова всегда должны подтверждаться делами, и тема форума призывает всех нас к совместному деланию. Поэтому мы, лидеры религиозные, всецело поддерживаем миро­творческие инициативы людей доброй воли, направленные на преодоление существующих кризисов, установление и поддержание прочного мира.

Спикер подчеркнул, что одним из важных аспектов VIII съезда является тесное взаи­модействие организаторов с Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций.

– Думаю, что для нас всех это возможность обеспечить достойное представительство религиозных лидеров в этой важной международной организации. Не потеряла своей актуальности идея создания консультативного совета религий при ООН. Наш совместный голос, учитывающий принадлежность к разным религиям и нациям, мог бы быть голосом совести и примирения, – отметил патриарх Кирилл.

Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги (КСА) Мухаммед Абдулкарим Аль-Иса подчеркнул, что нынешний форум проходит на фоне вызывающих беспокойство международных процессов, во время которых усугубились многие вызовы, возникающие перед действующим мировым порядком и угрожающие непоколебимости международного права.

– Наше духовное воздействие имеет крайне важное значение в приобщении к общечеловечес­ким ценностям и принципам, а также в оберегании этих идей от влияния экстремизма, насилия и терроризма, – считает спикер.

Но для того чтобы идеалы доб­ра возымели силу, недостаточно лишь проповедей, отметил он. Духовные организации призваны быть деятельной стороной в созидании мира посредством направления своих последователей к осознанию важности человеческого достоинства.

– Наши различия должны быть источником сотрудничест­ва и обмена, а не причиной неизбежности противостояния между нациями и народами. Да, мы различаемся по вероис­поведанию и течениям, но нас объединяет единое человеческое духовное начало, которое черпается из божественного призыва, – обратился к участникам форума Мухаммед Абдулкарим Аль-Иса.

Послание VIII Съезду лидеров мировых и традиционных религий направил также Папа Римский Лев XIV, его на заседании зачитал префект Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого престола Джордж Джейкоб Кувакад.

«Вы собрались со всех уголков мира, чтобы возобновить дружеские отношения и завязать новые, объединенные общим стремлением исцелить наш раздробленный и израненный мир. Тема съезда особенно актуальна, поскольку она подчеркивает жизненно важную роль межрелигиоз­ного диалога в эпоху ожесточенных конфликтов, – сказано в послании понтифика. – По сути, синергия означает совместную работу как друг с друг другом, так и с чем-то божественным. Каждый подлинный религиозный импульс способствует диалогу и сотрудничеству, основанным на нашем врожденном осознании взаимозависимости, объединяющей людей и народы. С этой точки зрения совместная работа в гармонии – не просто прагматичес­кий выбор, но отражение более глубокого порядка реальности».

Как отметил Папа Римский, религиозные общины часто объединяются, работая бок о бок, чтобы принести помощь и надежду тем, кто больше всего в них нуждается.

«Будущее, которое мы представляем себе, – это будущее мира, братства и солидарнос­ти. Оно требует преданности всех рук и всех сердец. Когда религиозные лидеры вместе защищают самых уязвимых членов общества, сажают деревья, заботясь о нашем общем добре, или единодушно выступают в защиту человеческого

достоинства, они свидетельствуют об истине. Вера объединяет, а не разъединяет», – говорится в послании.

Объединяющая сила

По мнению председателя Ассоциации даосистов Китая Ли Гуанфу, Съезд лидеров мировых и традиционных религий служит не только платформой для общения представителей различных вероисповеданий, но и выражением общей воли человечества к использованию духовной силы для ответа на вызовы современности.

От имени Всемирного даосского союза и Китайской даосской ассоциации он выразил благодарность организаторам за прекрасную подготовку и отметил, что с момента основания форума в 2003 году китайское даосское сообщество неизменно участвует в каждом съезде с искренним стремлением к гармонии.

– В современном мире мы сталкиваемся как с рисками конф­ликта, вызванными геополитической напряженностью, так и с угрозами для выживания, вызванными изменением климата. Кроме того, стремительные технологические преоб­разования вызывают серьезные этические сомнения. Но еще более тревожным является то, что все эти кризисы незаметно усиливают тревожность личности и разрыв между людьми. Одни теряют свои дома из-за нестабильности, другие страдают от ухудшения окружающей среды, а кто-то утрачивает духовные ориентиры в водовороте технологической эпохи. Перед лицом этого кризиса ни одно государство, ни одна религия не может оставаться в стороне. Только разрушая барьеры через диалог, устраняя разногласия через взаимопонимание и объединяя усилия через сотрудничество, мы сможем найти путь к устойчивому сосуществованию человечества, – отметил Ли Гуанфу.

По его мнению, цель межрелигиозного диалога заключается не в устранении различий, а в поиске консенсуса на основе взаимного уважения и в объединении усилий.

– Нам следует углублять взаимопонимание через диалог, а с помощью сотрудничества совместно отвечать на вызовы, особенно в таких сферах, как борьба с бедностью, помощь при стихийных бедствиях, духовная поддержка, – заключил высокий гость.

Главный ашкеназский раввин Израиля Кальман Меир Бер с сожалением отметил, что сегодня люди все больше отдаляются от основополагающих человеческих ценностей.

– Партнерство между религия­ми – наш общий знаменатель, вера может приблизить нас к исправлению мира, к миру справедливости, закона, миру, где помогают ближнему, – сказал он.

Блаженнейший Патриарх святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III считает, что единственный путь к более глубокому взаимопониманию и взаимному уважению, к способности сосуществовать на одной земле лежит через серьезный и искренний диалог. Нет другого эффективного и надежного способа построить будущее для человеческой семьи, убежден он.

Трибуна для важных инициатив

На фоне усиливающейся геополитической турбулентности, климатических катастроф и рос­та недоверия между народами голос Организации Объединенных Наций приобретает особую значимость. Видеообращение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к участникам VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане стало мощным напоминанием о роли духовных и моральных ориентиров в построении более справедливого и устойчивого мира.

В первую очередь Генсек ООН поблагодарил руководство Казахстана за организацию важного мероприятия и за неизменную приверженность диалогу между конфессиями и культурами.

«ООН была основана на убеж­дении, что диалог ведет к миру. Сегодня эта истина важна как никогда. Особенно в условиях обострения конфликтов, неравенства, климатического кризиса и геополитических разногласий. Нам необходимо наводить мос­ты в нашем раздробленном мире, и именно этим вы занимаетесь. Тема съезда «Синергия во имя будущего» является мощным напоминанием о том, что различия могут быть источником силы и что общие точки соприкосновения всегда находятся в пределах досягаемости. Религиозные и духовные лидеры играют важную роль в формировании этих общих точек соприкосновения. Ваши учения на протяжении веков служили ориентиром для миллиардов людей, и сегодня ваши голоса могут противостоять нетерпимости и вселять надежду. Спасибо за то, что вы собрались здесь, чтобы сделать именно это, и за продвижение наших общих целей – достоинства, взаимопонимания и мира», – подчерк­нул Антониу Гутерриш в своем

видеообращении.

Заместитель Генерального секретаря, Высокий представитель Альянса цивилизаций ООН, Специальный посланник ООН по борьбе с исламофобией Мигель Анхель Моратинос, лично приехавший в Астану, также подчеркнул, что именно такие инициативы, как съезд, способны укреплять доверие, содействовать мирному сосуществованию и формировать глобальную солидарность.

– Сам факт, что этот съезд стал традиционным, свидетельствует о видении Казахстана построения мира через диалог. Мы собрались под главным девизом «Диалог религий: синергия во имя будущего». Это не абстрактная мечта, это насущная необходимость нашего времени, – отметил он. – Мир, в котором мы живем, неспокоен. Конфликты бушуют на разных континентах. Неравенство растет, и доверие между народами разрушается. Мы переживаем эпоху, когда религия, к сожалению, нередко используется как инструмент разделения. И в такие времена наша общая обязанность – вернуть религиям их миротворческую силу и напомнить человечеству о духовных и нравственных основах, которые объединяют нас как человеческих существ.

Как напомнил Мигель Анхель Моратинос, практика не раз показывала, как религиозные лидеры становились в авангарде усилий по снижению напряженности, когда политические переговоры заходили в тупик. Значит, их голоса обладают моральным авторитетом, который способен открывать двери там, где официальная дипломатия сталкивается с трудностями.

– Я могу лично подтвердить это. Как дипломат и политик, а теперь в своей нынешней должности, я часто прибегал к посредничеству мудрых религиозных лидеров или представителей веры, чтобы добиться прорыва. Это то, что я называю духовной дипломатией. Дипломатией совести, основанной на этических ценностях, которая выходит за рамки политики. Духовная дипломатия дополняет деятельность государств и международных организаций, обращаясь к самым глубоким стремлениям человеческого сердца, к жажде мира, достоинства и справедливости, – подчеркнул Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН.

Высокая оценка деятельности руководства Казахстана прозвучала и от председателя Главного управления по делам ислама и вакуфов ОАЭ Омара Хабтура аль-Дарея.

– Величие государства определяется его вкладом в развитие цивилизации, духовной мысли и мира. Столица страны, где мы сегодня собрались, Астана заняла особое место как цитадель мира, интеллектуальная платформа и яркий символ диалога религий и культур. Эта благородная инициатива отражает глубокий цивилизационный подход, охватывающий прошлое, настоящее и будущее, – отметил высокий гость. – В прошлом религия, культура и философия закладывали основы диалога, призывали к взаимопониманию и терпимости, открывали двери для понимания другого и его уважения. В настоящем необходимо укреплять эти ценности, интегрируя их в образовательные, религиозные, общественные системы, чтобы культура стала частью формирования современного человека. Взаимное дополнение знаний, взаимодополнение опыта и ценностей, сотрудничество религий, их лидеров и последователей – вот что создает более безопасное и стабильное будущее.

Но чтобы инициативы съезда нашли широкое применение, глобальная культура диалога и сближение религий должны перейти от теории к практике. По мнению спикера, это требует действий на трех уровнях.

– Первое – образование. Нужно закрепить культуру диалога в будущих поколениях, воспитать молодежь, отвергающую ненависть и разделение. Во-вторых, эти идеалы должны прочно войти в повседневную жизнь общества, стать частью собраний, институтов и социаль­ных структур. В третьих, религиозный дискурс должен быть очищен от всего, что препятствует сосуществованию и умеренности, и противостоять экстремизму и радикализму, – поделился своим видением Омар Хабтур аль-Дарей.

Мир в гармонии

Особенность площадки Съез­да лидеров мировых и традиционных религий состоит в том, что она наглядно демонстрирует: религии могут быть разными, но ценности и цели у них не противоречат друг другу. Все духовные лидеры хотят для своей паствы мира и безо­пасности, справедливости и процветания, добра и любви. И в нашем взаимосвязанном мире обеспечить это можно только действуя сообща. Диалог в Астане подтверждает, что духовные лидеры понимают и принимают этот подход.

Префект Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого престола Джордж Джейкоб Кувакад, выступая на пленарном заседании VIII съезда, также подчеркнул, что мероприятие проходит в весьма сложные и решающие для всего человечест­ва времена.

– В эти темные времена, что мы как лидеры можем сделать, чтобы принести свет? Мы здесь, чтобы задуматься о нашей общей ответственности, изменить ход истории с насилия на мир, способствовать процветанию человечества, приносить надежду миру, охваченному отчаянием, и защищать нашу окружающую среду, – отметил представитель Ватикана. – Наше сегодняшнее собрание – это знак надежды. Оно подтверждает, что различия в вероисповедании или происхождении не должны нас разделять. Напротив, в акте встречи друг с другом, в духе дружбы и диалога мы становимся вместе против сил разделения, ненавис­ти и насилия.

Заместитель генерального секретаря Англиканской общины Джо Бейли Уэллс призвала участников съезда поразмышлять о феномене и роли религиозного лидерства.

– Те, кто основал и развивал этот съезд, верят в особую роль религиозных лидеров на местном, национальном и международном уровнях. Я глубоко благодарна за это замечательное признание. Хотя религиозные лидеры обычно не занимают главные полосы газет, их работа часто является самой срочной и значимой. Поэтому я хочу задать вопрос: в чем суть нашей силы, наших возможностей и потенциала, если мы хотим быть строителями мостов и миротворцами? – задалась вопросом спикер. – Самая мощная межрелигиозная работа начинается с выстраивания отношений, с умения слушать.

Она подчеркнула: людям мира нет необходимости разделять один язык, одну духовную традицию или один взгляд на историю, чтобы мирно сосуществовать. Нужно, учитывая все различия, научиться присутствовать друг для друга, проявлять любопытство. Для этого, по мнению Джо Бейли Уэллс, необходимо пространство не только для диалога, но и для действия. Этим «пространством» могут стать совместные проекты, реализуемые вместе различными общинами.

Генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин Мухаммед Абдельсалам назвал съезд важным инструментом для общения и открытости, шагом на пути к миру, где диа­лог, доверие и сотрудничество между цивилизациями станут не надеждой, а коллективным видением институциональной культуры.

– Республика Казахстан стала ярким символом сближения цивилизаций, межрелигиозного диалога, особенно в свете несомненных усилий его превосходительства Президента господина Касым-Жомарта

Токаева и уважаемого господина Маулена Ашимбаева, председателя Сената Парламента Казахстана, руководителя секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. И доказательство тому тот факт, что казахская столица Астана принимает этот съезд с участием религиозных лидеров и видных мыслителей уже в восьмой раз в течение почти четверти века, – подчеркнул он. – Колоссальные вызовы и крупные кризисы, которые переживает наш мир, подтверждают необходимость продолжать этот путь диалога, открывающего перспективы лучших возможностей для синергии во имя мира.

Главный сефардский раввин Израиля Давид Йосеф обратил внимание на то, что есть высшая ценность, разделяемая всеми, – это человеческая жизнь, святость и неприкосновенность которой не зависят от религии или проис­хождения. Он подчеркнул, что у религиозных лидеров есть возможности и силы для того, чтобы прекратить кровопролития в мире, предотвратить распространение ненависти.

Президент университета Somaiya Vidyavihar (Индия) Самир Шантилал Сомайя подчеркнул, что съезд в Астане дает возможность представителям всех религий вести диалог, который поможет укрепить межрелигиозную гармонию и объединить усилия для построения более справедливого и безопас­ного мира.

– Для великодушного весь мир – одна семья. Поэтому нужно рассматривать весь мир как одну семью, и мы встречаемся здесь как члены этой семьи и ведем диалог, чтобы напомнить, подтвердить и заверить в нашей приверженности общему будущему, – отметил он.

На основе братства и взаимоуважения

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кристоф Камп, говоря о важности сотрудничества в обеспечении устойчивого мира и профилактики конфликтов, сделал особый акцент на роли молодежи в этих процессах.

В этом контексте он отметил практическую важность обеспечения межрелигиозных молодежных обменов, которые должны выйти за рамки символических встреч и перейти в практическую плоскость. Например, молодые люди, представляющие разные культуры и религии, могут вместе реализовывать проекты по решению общих задач. Ведь когда молодые люди строят что-то вместе, они также выстраивают доверие друг к другу, считает Кристоф Камп.

– Я благодарен Президенту Казахстана его превосходительству Касым-Жомарту Токаеву за созыв этого съезда и за последовательную поддерж­ку межрелигиозного диалога. С нетерпением жду возможности сотрудничать со многими из вас в деле воплощения наших общих принципов в повседневную прак­тику, чтобы следующее поколение унаследовало привычку к сотрудничеству, – добавил он.

Президент Организации исламской культуры и связей Ирана Мухаммад Мехди Иманипур напомнил, что Исламская Респуб­лика Иран является сторонником и партнером Съезда лидеров мировых и традиционных религий со дня его создания и с энтузиазмом поддерживает разумные действия, которые предприняты с целью систематизации совместных межконфессиональных действий по построению справедливого мира.

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин отметил, что принимал участие во всех съездах начиная с 2003 года, и выделил уверенное развитие Казахстана на основе ценностей диалога и сосуществования народов, религий, цивилизаций и культур.

– Абай Кунанбаев, прославленный в веках сын казахской земли, глубоко постигший суть гуманизма, написал созвучные с аятами Корана строки: «Мы – не создатель, а смерт­ные, познающие мир по соз­данным вещам, мы – служители любви и справедливости и отличаемся тем, насколько лучше один другого осознаем творение Всевышнего». В XXI веке вера действительно может быть источником творческого вдохновения и обеспечивать синергию здоровых сил по всему миру, укреплять мир, братство, сотрудничество... Для воплощения этих слов лидеры религиозных традиций должны в первую очередь обеспечить диалог и взаимоуважение. И на этом пути я молитвенно желаю успеха нашему съезду, – сказал Равиль Гайнутдин.

Президент Всемирного братства буддистов Фаллоп Тайари поделился мнением, что мир в мире начинается с мира в умах, поэтому необходимо стремиться к сотрудничеству со всеми культурами и религиями, чтобы воплотить это видение в реальность.

...Пленарное заседание VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане продолжалось в течение всего первого дня форума и дало богатую пищу для размышления.

Сегодня, 18 сентября, конгресс продолжается. В его рамках запланированы проведение II Форума молодых религиозных лидеров, заседание экспертного круглого стола, а также секционные заседания, посвященные таким темам, как роль религий в консолидации человечества и обеспечении устойчивого развития, миротворческий потенциал­ религий, духовные ценности в эпоху цифровой реальности и ИИ.