«Социальный предприниматель»: как трудоустраивают осужденных в ВКО

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Дана Аменова
корреспондент

Прокуроры содействуют предпринимателям в развитии производства в учреждениях уголовно-исправительной системы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа региона

Фото: прокуратура ВКО

В июне 2024 года по инициативе Генпрокуратуры были внесены поправки в законодательные акты.

Согласно изменениям, бизнесмены, привлекающие к труду осужденных на территории колоний, могут получить статус «Социальный предприниматель», который дает им возможность пользоваться широким спектром мер господдержки – гранты, субсидии, налоговые льготы и другое.

Новшества были подробно разъяснены предпринимателям прокуратурой области на площадке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

В последующем, при сопровождении прокуроров один из бизнесменов, получив статус «Социальный предприниматель», выиграл безвозмездный грант в сумме 5 млн тенге. Полученные средства направлены им на развитие производства по изготовлению осужденными детских развивающих игрушек для дошкольных организаций.

В прокуратуре ВКО продолжают работу по привлечению субъектов предпринимательства в исправительные учреждения и сообщают, что надзорный орган открыт для содействия в сопровождении вопросов правового характера.

#прокуратура #ВКО #трудоустройство #социальный предприниматель

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