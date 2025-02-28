Ставка на профилактику

Самоубийства несут глобальную угрозу: каждый год из жизни добровольно уходят более 700 тыс. человек. Далеко не все из них имели суицидальные наклонности, страдали психи­ческими заболеваниями. У суицидального поведения вообще нет простых объяснений – прак­тически никогда оно не обусловлено единственным фактором или событием.

Что касается Казахстана, то ежегодно наша страна лишается по этой причине до 4 тыс. граждан (такую статистику дает ranking.kz на август 2024 года). То есть в день добровольно расстаются с жизнью около десяти казахстанцев. Преимущественно это люди в возрасте от 30 лет.

При этом проект ranking.kz приводит и такие сведения: в Казахстане незначительно снизилась смертность от само­убийств. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, за январь – июль 2024 года количество завершенных случаев суицида в стране приблизилось к 2,1 тыс. – на 7,2% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2023-го.

Одним из факторов, позволивших качнуть чашу весов в благополучную сторону, стала активная профилактика суицидов, претворяемая в жизнь через комплексные меры, направленные на улучшение психического здоровья населения, особенно детей и подростков. В августе 2023 года Правительство Республики ­Казахстан утвердило Комплексный план по защите детей от насилия, превенции ­суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023–2025 годы. Комплекс мер направлен на соз­дание безопасной среды для детей и включает 53 мероприятия, охватывающие разнообразные аспекты защиты и поддержки несовершеннолетних. Реализация Комплексного плана координируется Министерством просвещения.

Какие основные направления у этого плана? Во-первых, защита детей от насилия и буллинга – в образовательных учреждениях внедряются антибуллинговые программы, основанные на меж­дународном опыте (о них – чуть позже). Во-вторых, взята под строгий контроль профилактика суицидального поведения – разработан единый алгоритм выявления и поддержки детей с признаками суицидальных наклонностей. При этом важная роль отводится модернизации работы школьных психологов, включая пересмотр программ обучения с акцентом на практические навыки и соз­дание региональных центров психологической поддержки. В обязательном порядке – проведение информационных кампаний по ограничению доступа к средствам совершения суицида и повышению осведомленности о проблеме.

Каких результатов это поможет достичь? В первую очередь уменьшения количества суицидов и попыток суицида среди детей на 5% ежегодно. Говоря о международном опыте, взятом на вооружение нашей страной, стоит упомянуть финскую программу противодействия буллингу KiVa, направленную на создание безопасной и поддерживающей среды в образовательных учреж­дениях. KiVa – аббревиатура от Kiusaamista Vastaan, что в переводе означает «против издевательств». С момента ее апробирования в 2007 году в финских школах зафиксировано снижение уровня буллинга, ввиду чего KiVa была адаптирована более чем в 20 странах мира, в том числе в Великобритании и Японии.

В 2023 году АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (NIS) заключила стратегическое парт­нерство с Университетом Турку (разработчиком) для реализации программы KiVa в Казахстане. А уже в сентябре 2024 года пилотный проект был запущен в 110 школах республики, включая все 22 НИШ и ряд общеобразовательных учреждений в различных регионах страны.

Программа состоит из трех модулей: для младших классов (6–9 лет), средних (10–12 лет) и старших (13–16 лет). Каждый модуль включает материалы для педагогов, учеников и родителей. Это интерактивные уроки, видеоматериалы, тестирования, проработка различных ролей – жертвы, буллера, подстрекателя. Профилактика буллинга происходит через формирование у детей и подростков навыков конструктивного поведения и создание поддерживающей школьной среды. Кроме того, детей учат самостоятельно выявлять признаки травли.

Дабы программа оправдала себя, особая роль возложена на педагогов, психологов и кураторов – для них проводятся обучаю­щие семинары.

– Летом проводилось обучение преподавателей школ, которые участвуют в этом «пилоте». Вместе с тем принципам этой программы начали обучаться и руководители центров психологической поддержки, чтобы проводить подготовительную работу по внедрению антибуллинговой программы во всех школах ­Казахстана начиная со следующего года. Я думаю, что в течение ближайших нескольких месяцев, а затем уже и лет мы должны будем увидеть положительные изменения, – прокомментировала этот вопрос минувшей осенью уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева.

Отмечается, что программа KiVa – не разовая акция, а постоянно действующий проект, рассчитанный на длительный срок. Тесно сотрудничая с меж­дународными организациями, такими как ЮНИСЕФ, Казахстан адаптировал и другие программы, направленные на повышение осведомленности о психическом здоровье среди молодежи. Например, программа U-Report – глобальная инициатива, разработанная совместно с ЮНИСЕФ, предоставляющая подросткам анонимный доступ к онлайн-консультациям с профильными специалистами для получения поддержки в сложной ситуации.