Культура
Сто лет назад в Акмолинске…
Илья Русланов

Государственный архив города Астаны приступил к переводу документов 1920-х годов, написанных арабской графикой. В ближайшее время они должны стать доступными исследователям на современном казахском языке.

– Многие из этих материалов связаны с историей Акмолинского и Атбасарского уездов Акмолинской области, существовавших в те годы, – говорит Жангельды Бимолдин, заместитель руководителя службы архивной работы Государственного архива города Астаны.

По его словам, прошлое этих административных единиц мало изучено, поскольку часть делопроизводства велась тогда на казахском языке с использованием арабской графики. В настоящее время людей, знающих арабскую графику и занимающихся переводом с нее, очень мало. Переводческое дело требует немалых средств и усилий. В то же время документы столичного архива, написанные арабской графикой, являются чрезвычайно ценным историческим источником для исследователей родного края.

– Уже переведено несколько архивных дел из фондов 241 «Акмолинский окружной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов», 242 «Акмолинский окружной Кооперативно-хлебный союз сельскохозяйственной кооперации», 250 «Акмолинский уездный революционный комитет», в которых имеются те самые документы на казахском языке арабским шрифтом, которые сейчас непонятны исследователям, – поясняет Жангельды Бимолдин.

Учитывая важность для историков и краеведов переведенных документов, начата их подготовка к печати. Также в целях полноты раскрытия темы районирования 1920-х годов в сборник включили документы, написанные на кириллице. Архивис­ты систематизировали документы по хронологическому и тематическому принципу, часть материалов впервые вводят в научный оборот. В частности, переведены протоколы совещаний местных властей, в которых освещались вопросы помощи голодающему населению, переименования сел, открытия школ.

Читателям это издание позволит понять многие теневые моменты истории нашей страны, а цель составителей – ввести в научный оборот ранее не использовавшиеся архивные материалы. Однако, по словам Жангельды Бимолдина, нехватка в бюджете средств может стать преградой для его издания. Поэтому архивисты ищут спонсоров и надеются на поддержку неравнодушных к истории Акмолинской области людей.

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