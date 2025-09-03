С 20 августа по 1 сентября в Бангкоке (Таиланд) состоялся чемпионат мира по плаванию среди спортсменов с особенностями интеллектуального развития, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны
В престижных соревнованиях приняли участие около 300 атлетов из 31 страны. Честь страны на турнире защищали пловцы из Астаны — Санжар Аскар, Амир Алпамыс и Валерий Югай.
Санжар Аскар в юношеской категории завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров баттерфляем, а также дважды стал бронзовым призёром на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем. Валерий Югай в юношеской категории стал бронзовым призёром на дистанции 200 метров комплексным плаванием.
По словам тренера сборной Ернура Сайлаубека, этот чемпионат стал первым мировым турниром для Казахстана среди спортсменов с особенностями интеллектуального развития. «Для дебютного участия результат можно считать достойным. Наши спортсмены показали характер, волю к победе и достойно представили страну на мировой арене», — отметил он.
«Чемпионат мира по плаванию Virtus прошёл на высочайшем уровне с участием паралимпийских чемпионов из Парижа. Конкуренция была действительно сильнейшей, и для Казахстана этот турнир стал важным этапом: дебют в категории спортсменов с синдромом Дауна и первая историческая медаль. Этот результат показывает, что мы движемся в правильном направлении. Наша задача — и дальше укреплять международное сотрудничество и готовить новых спортсменов, которые смогут достойно представлять Казахстан на крупнейших паралимпийских соревнованиях. Следующая цель для нас — юниорские Параазиатские игры, которые пройдут в декабре в Дубае, и уже сейчас мы начинаем усиленную подготовку в этом направлении», - отметила президент Федерации спорта для лиц с особенностями интеллектуального развития Дина Темиргалиева.