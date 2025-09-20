Столичные волонтеры очистили побережье реки Саркырама в рамках акции «Таза Қазақстан»

Таза Казахстан
59
Насихат Оркушпаева
старший корреспондент отдела общества

Ранним субботним утром более одой сотни человек приехали в город Косшы, «вооружившись» граблями, лопатами, мешками, перчатками, передает Kazpravda.kz

Фото автора

В рамках международной акции «World Cleanup Day 2025» и республиканской инициативы «Таза Қазақстан» волонтеры из числа студентов и школьников провели очистку побережья реки Саркырама. Только за первые полчаса работы представители молодежи собрали, как минимум, 50-70 мешков мусора.

По словам председателя комитета экологического регулирования и контроля министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерболата Кожикова, экологические акции проводятся ежегодно.

– Сегодня в субботнике участвуют порядка 150 волонтеров, включая студентов и школьников. Всего на участке около 250-300 человек. В целом, определены две локации: одна – здесь, в Косшы, второй – возле поселка Талапкер. Там работает центральный аппарат министерства, они также проводят акцию: убирают территорию и сажают деревья. Вдоль берега реки Саркырама мы сосредоточены на уборке территории. Главная цель акции – привить населению экологическую культуру, научить убирать за собой, не оставлять мусор. Молодежь, которая принимает участие, – это наше будущее поколение, которое, я уверен, приложит максимум усилия для того, чтобы в будущем Казахстан будет гораздо чище, – сказал Ерболат Кожиков.

Третьекурсники Международного университета Астана впервые участвуют в подобного рода акциях и были поражены уровнем бескультурья жителей Косшы. Ребята считают, что каждый отдыхающий мог забрать мусор с собой и выбросить его по дороге домой, однако вместо этого люди складировали отходы возле кустов, деревьев.

– Нас очень огорчает тот факт, насколько люди безалаберно относятся к окружающей среде, тому месту, где отдыхают, проводят свободное время. Хочется верить, что со временем ситуация изменится в лучшую сторону и казахстанцы осознают свою роль в сохранении природы, – сказали будущие экологи.

Одной из причин большого скопления мусора, по мнению общественного деятеля, председателя Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьевой, является отсутствие контейнеров по сбору отходов в местах прибывания людей.

– Знаете, что я заметила: большинство отходов упакованы в пакеты и сложены возле кустарников. Это говорит о том, что отдыхающие, возможно, пытались найти мусорные контейнеры и, не обнаружив их, отставляли «добро» там, где придется. Конечно, это абсолютно не оправдывает поведение людей, но оголяет одну из проблем – в общественных местах отдыха людей нет контейнеров для раздельного сбора мусора, – добавила общественница.

Отметим, что ежегодно по всему миру проходит акция «World Clean Up Day» – день, когда общество объединяется для очистки природных и общественных территорий от мусора. Это важное событие помогает сделать окружающую среду чище и подчеркивает необходимость заботы о природе и экологической ответственности.  Казахстан активно участвует в этой мировой инициативе, и в этом году она состоится 20-21 сентября. Мероприятие проходит во всех регионах республики.

#Астана #экология #Таза Қазақстан

