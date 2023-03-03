Столкновение двух поездов в Греции: число жертв достигло 57

Число жертв самой крупной железнодорожной катастрофы в истории Греции уже достигло 57, но цифры еще могут расти. Многим родственникам пассажиров поезда Афины – Салоники, который столкнулся с товарным составом в пригороде Ларисы, до сих пор ничего неизвестно о судьбе своих близких, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com .

Фото: Reuters

Напомним, поздно вечером 28 февраля в районе населенного пункта Темпе близ города Лариса столкнулись пассажирский и грузовой составы. Первый шел из Афин в Салоники, второй – в обратном направлении.

При столкновении первые вагоны поездов были полностью смяты, колеса и фрагменты обшивки от удара были отброшены на расстояние до 100 метров от железнодорожного полотна. Сразу после аварии начался пожар.

В пассажирском поезде находились около 350 человек.

Спасатели продолжают поиски среди покореженного металла. Как сообщает AFP со ссылкой на пожарных, вагон-ресторан поезда загорелся сразу после столкновения, температура в нем могла достигать 1300°C.

Пострадавшие – в основном в возрасте от 21 до 26 лет – были доставлены в больницы Ларисы и Салоник. Издание Πρώτο Θέμα ("Прото Тема") пишет о 48 раненых, 6 из них находятся в отделении интенсивной терапии.

По всей стране у пунктов переливания крови выстраиваются длинные очереди из желающих стать донором.

Трагедия стала потрясением для греческого общества. В стране проходят акции протесты, бастуют работники железных дорог, которые говорят о «хронических» проблемах с обеспечением безопасности движения.

Бывший министр транспорта Костас Караманлис, объявивший об отставке, признал, что «Правительство сделало недостаточно для того, чтобы предотвратить случившееся».

«Задержки (в модернизации железных дорог) отражают системные проблемы в греческом госсекторе, это результат десятилетий неправильной политики», – заявил пресс-секретарь Правительства Яннис Ойконому на пресс-брифинге в четверг.

59-летний начальник станции был арестован в среду, его обвинили в «убийстве по неосторожности» и причинении «телесных повреждений». Начальник ж/д станции частично признал, что пассажирский и грузовой поезда оказались на одном пути из-за его «ошибки».

Новый министр транспорта Гиоргос Герапетритис принес извинения семьям погибших.