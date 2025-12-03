Стратегия согласия: новая программа задает траекторию экономического роста
Беседовал Ерик Абитов
В Казахстане утверждена Программа совместных действий Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на 2026–2028 годы. О том, какие изменения предусматриваются документом и сможет ли экономика в результате его реализации выйти на заявленные темпы роста, – в интервью старшего исследователя Национального аналитического центра (НАЦ) при Nazarbayev University Расула КОСПАНОВА.