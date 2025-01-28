Стрелки «Часов Судного дня» перевели на секунду ближе к «ядерной полуночи»

Это ближе, чем когда-либо

Фото: softwarez.su

Ученые перевели стрелки символических «Часов Судного дня» на одну секунду ближе к «ядерной полуночи». Об этом заявил на видеоконференции председатель совета по науке и безопасности американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists) Дэниел Холц, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Часы Судного дня» показывают 89 секунд до полуночи, это ближе, чем когда-либо.

В 2023 году символические часы были главным образом из-за ситуации вокруг Украины переведены на 10 секунд и показывали 90 секунд до полуночи.

В 2024 году ученые не меняли положение стрелок.