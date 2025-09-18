Строительство Национального университета спорта проверили в Астане

Столица,Строительство
97

Объект является одним из крупнейших инфраструктурных сооружений в сфере спорта, и представляет собой многофункциональный комплекс

Фото: пресс-служба правительства РК

Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр ознакомился с ходом строительства Национального университета спорта, завершение строительства которого запланировано в конце текущего года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В составе делегации объект посетил и министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, а также представители строительной компании.

Строительство учебного заведения проводится в рамках исполнения поручений Главы государства по развитию спортивной инфраструктуры.

На сегодня завершены строительно-монтажные работы, объект частично принят в эксплуатацию. В рамках первой очереди было предусмотрено учебное здание колледжа, общежитие на 500 мест, подтрибунные помещения стадиона, крытый легкоатлетический манеж, бассейн, многофункциональный комплекс.

В рамках второй очереди планируется сдача в эксплуатацию здания университета с научно-исследовательским центром, общежития на 1 тыс. мест, медико-восстановительного центра, жилого корпуса для преподавательского состава и стадиона. Строительные работы планируется завершить до конца текущего года.

По итогам осмотра вице-премьером даны соответствующие поручения по строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры и подводящих сетей к спортивному объекту.

#Спорт #проверка #строительство #университет

