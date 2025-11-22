Студент Казахской национальной академии хореографии завоевал III премию в Будапеште

Культура
4

В столице Венгрии завершился международный конкурс молодых исполнителей Budapest Ballet Grand Prix 2025, который прошёл на базе Венгерского университета танца. В престижном соревновании приняли участие 77 танцовщиков из 21 страны, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Казахстан на конкурсе представил студент 1 курса колледжа Казахской национальной академии хореографии Абильмансур Сырманов, став лауреатом третьей премии в категории Junior. Важно отметить, что в этой категории отсутствовало разделение по полу, что значительно повысило уровень конкуренции.

Цель конкурса BBGP – поддержка талантливых молодых исполнителей, создание условий для их профессионального роста и обмена опытом на международной сцене. Работу участников оценивало международное жюри, в составе которого – признанные мастера мирового балета.

Помимо третьего места, Абильмансур Сырманов получил несколько специальных наград.

Его пригласили на обучение по программе бакалавриата «Артист танца» в Венгерском университете танца со 100% стипендией, а также на участие в Европейском танцевальном конкурсе в Брно с полной стипендией. Кроме того, его пригласили на недельные стажировки в Норвежском национальном балете 2 и в Semperoper Ballet в Дрездене.

Подготовку молодого танцовщика к конкурсу осуществлял педагог классического танца Асет Мурзакулов.

#конкурс #танцы #хореография

