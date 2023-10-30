Истязавшему онкобольных и детей студенту-медику вынесли приговор в Астане

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Санитара реабилитационного центра признали виновным в истязании пациентов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

Его обвинили в истязании трех пациентов, находящихся в беспомощном состоянии.

Суд установил, что молодой человек, работая санитаром в хосписе и инструктором ЛФК в реабилитационном центре, во время лечебной физкультуры систематически наносил побои пожилым и несовершеннолетним пациентам, причиняя им физические страдания.

По данным пресс-службы, вина подсудимого доказана видеозаписями, показаниями потерпевших и свидетелей.

Отмечается, что прокурор просил назначить 4 года 8 месяцев лишения свободы. А защита просила наказание, не связанное с лишением свободы. Потерпевшие хотели наказания в соответствии с законом и возмещения морального вреда.

"Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами признаны признание вины и чистосердечное раскаяние подсудимого. Отягчающих обстоятельств не установлено. Санкция ч. 2 ст. 110 УК предусматривает наказание – от 4 до 7 лет ограничения либо лишения свободы. Суд признал подсудимого виновным в истязании и приговорил к 4 годам 8 месяцам лишения свободы. Взыскано в пользу потерпевших в счет возмещения морального вреда 2 млн тенге", - сообщили в суде.

Напомним, ранее Динара Закиева заявила, что находится на связи с генеральной прокуратурой и держит вопрос на контроле.