Арестован бывший советник посла Казахстана в ОАЭ

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«По обстоятельствам дела следует, что М. в ходе конфликта применил физическую силу отношении супруги. Дело рассмотрено судом в рамках санкции КОАП, по которому М. привлекался к административной ответственности. В ходе судебного заседания М. и его адвокат не согласились с протоколом об административном правонарушении. Они указали, что его вина не доказана материалами дела, а также место совершения правонарушения не подпадает под юрисдикцию РК, кроме того, действия М. относятся к семейно-бытовым между ним и его супругой, по которому ведется отдельное расследование в рамках уголовного судопроизводства», - говорится в сообщении суда.

Санкция ст.73-1 КоАП предусматривает взыскание в виде предупреждения или административный арест на 15 суток.

«Постановлением суда М. признан виновным в совершении правонарушения по ст. 73-1 КоАП и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. Постановление не вступило в законную силу», - добавили в суде.

Напомним, что супруга советника посла РК в ОАЭ - Карина Мамаш - попросила у государства защиты от своего мужа Сакена Мамаша, заявив, что он избил ее и ее сестру, приехавшую в гости. По ее словам, он избивал ее на протяжении 10 лет. После скандального видео МИД Казахстана отозвал Сакена Мамаша в страну. Он был отстранен от должности. Было возбуждено уголовное дело.