Суд потребовал наказать ЧСИ за незаконный арест счетов костанайца

Суд
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Также он вынес положительное решение по иску жителя Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

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 В 2016 году по судебному приказу частный судебный исполнитель (ЧСИ) возбудил исполнительное производство о взыскании алиментов с жителя Костаная в пользу его бывшей супруги на содержание общих детей — тогда 7-летней дочери и 10-летнего сына.

Через два месяца женщина скончалась, и дети перешли на воспитание к отцу, с которым проживают по сей день. Однако исполнительное производство в отношении отца не было прекращено с 2016 по 2025 год. Более того, на протяжении этих 9 лет ЧСИ ежеквартально исчислял задолженность по алиментам, которая к августу 2024 года превысила 2 млн тенге.

Должник узнал об этом только после ареста своих банковских счетов, а также имущества. 

В связи с этим он обратился в суд с иском к ЧСИ, оспаривая постановление об определении задолженности и бездействие ЧСИ, выразившееся в непрекращении исполнительного производства. Он требовал признать действия незаконными, прекратить исполнительное производство и отменить все принятые в его отношении меры.

Суд, рассмотрев дело, указал, что смерть взыскательницы является безусловным основанием для прекращения исполнительного производства. У ЧСИ отсутствовали правовые основания для продолжения исполнительных действий, в связи с чем производство подлежит прекращению с отменой всех ограничений.

«Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области удовлетворил иск в полном объёме. Решение подлежит немедленному исполнению. По результатам рассмотрения дела в адрес Министерства юстиции и Департамента юстиции Костанайской области вынесено частное определение с требованием принять меры в отношении ЧСИ и предотвратить подобные случаи в будущем.  Апелляционная инстанция оставила судебные акты без изменений», - говорится в сообщении.

#суд #алименты #судисполнитель

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