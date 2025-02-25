Суд в Астане вернул ребенка бывшей наркоманке

Суд
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Спустя год ей удалось восстановить свои родительские права через суд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

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В 2022 году мать 5-летнего ребенка была ограничена в родительских правах, а отец – лишен их. С родителей были взысканы алименты на содержание ребенка. Ребенок был передан в специализированный дом ребенка, а позже – супругам-опекунам.

В 2023 году мать ребенка обратилась в суд с иском о восстановлении в родительских правах и возврате ребенка. В суде она рассказала, что сын является для нее единственным стимулом для изменений в жизни и выздоровления.

«Она сообщила, что устроилась на постоянную работу, отказалась от наркотиков и была снята с учета в наркодиспансере. Также отметила, что старается исправить совершенные ошибки, пользуется доверием и уважением в коллективе, а благодаря своим усилиям получила повышение – с санитарки до продавца-консультанта», - говорится в сообщении.

Представленные документы подтвердили, что она не состоит на учете в психоневрологическом диспансере, официально трудоустроена, имеет стабильный доход и не имеет судимостей. Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних г. Астаны, рассмотрев дело, учел положительные характеристики от работодателя и сотрудников полиции, своевременную выплату алиментов, а также тот факт, что у матери в собственности имеются две квартиры, одна из которых сдается в аренду и приносит дополнительный доход.

Суд принял во внимание, что ребенок имеет право воспитываться в семье, особенно если родной родитель способен обеспечить ему надлежащее развитие и уход. Иск был удовлетворен в полном объеме: мать ребенка восстановлена в родительских правах, взыскание алиментов с нее отменено. Решение вступило в законную силу.

#суд #ребенок #наркотики #материнство

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