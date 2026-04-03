Жаксылыка Омара приговорили к шести годам лишения свободы за мошенничество и получение взятки

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам ВКО поставили точку в деле бывшего градоначальника и экс-первого заместителя акима ВКО Жаксылыка Омара, сообщает Kazpravda.kz

Первого замакима Жаксылыка Омара обвинили по статьям 190, часть 3, пункты 1 и 2, УК РК – «Мошенничество» и 366, часть 3, пункт 3, УК РК – «Получение взятки».

В соответствии с приговором, Жаксылыку Омару назначено шесть лет лишения свободы в колонии средней безопасности, конфискован автомобиль Toyota Camry, а также наложено пожизненное ограничение на занятие государственных должностей.

Обвинение включало два эпизода: первый связан с получением денег при продаже автомобиля, второй – с получением части суммы взятки через посредника.

В ходе процесса подсудимый полностью признал свою вину. Суд учёл раскаяние и наличие детей как смягчающие обстоятельства, при этом статус государственного служащего расценен как отягчающее обстоятельство.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.