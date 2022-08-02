Суд вынес приговор по делу о смерти казахстанки Асель Айтпаевой в Грузии

Суд вынес приговор по делу о погибшей в прошлом году в Грузии казахстанки Асель Айтпаевой. Главным подозреваемым по делу об изнасиловании и торговле людьми проходил ее родственник Мурат Мейрбеков, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Суд приговорил признать Мейрбекова Мурата Бахытовича виновным в совершении преступления, предусмотренного часть 1 статьи 120, пунктом 2 части 4 статьи 128 УК - «Торговля людьми», и назначить наказание по части 1 статьи 120 УК - «Изнасилование» - 5 лет 3 месяца лишения свободы. По пункту 2 части 4 статьи 128 УК - 11 лет 3 месяца лишения свободы. Путем частичного сложения окончательно назначить 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», - зачитал приговор судья Кыдырбек Алхожаев.

По словам судьи, установлено, что Меирбеков совершил особо тяжкое преступление на территории Республики Грузия по факту изнасилования и торговли людьми.

«Судом установлено, что подсудимый Мейрбеков предложил работу в Республике Грузия Асель Айтпаевой с зарплатой 500 долларов в месяц и способствовал ее перелету из Казахстана в Грузию. В арендованной квартире города Рустави подсудимый Мейрбеков изнасиловал Асель. В последующем Мейрбеков в целях извлечения выгоды и положительного отношения к нему со стороны гражданина Грузии Бесика Тордуа, который покровительствовал ему в его деятельности, решил подарить ему Асель, о чем ему и было сказано. Тем самым он совершил сделку в отношении Асель - подарил ее гражданину Грузии Бесику Тордуа. Данное обстоятельство полностью доказывается исследованиями в судебном заседании, материалами уголовного дела, заключениями судебных экспертиз, показаниями свидетелей, потерпевших. При указанных обстоятельствах у суда нет сомнений в виновности Мейрбекова в инкриминируемом ему деянии. Его вина в совершении преступления нашла полное подтверждение», - заявил судья.

Приговор может быть обжалован либо на него может быть подано ходатайство прокурора в течение 15 суток со дня оглашения приговора.