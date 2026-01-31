Суверенитет и территориальную целостность закрепляют как неизменные ценности в проекте Конституции

Конституционная реформа
160

Конституционная комиссия опубликовала сегодня проект нового Основного закона. Одной из его ключевых особенностей является то, что утверждается неизменность и незыблемость Суверенитета и Независимости, унитарности и территориальной целостности нашей страны, передает Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

Этот фундаментальный постулат предусмотрен в первом разделе проекта Конституции – «Основы конституционного строя». Здесь также реализовано предложение ряда ученых и специалистов о необходимости конкретизации формы правления. Таким образом, Республика Казахстан является президентской республикой.

Среди новелл проекта Конституции выделяется норма о закреплении народа Казахстана, как единственного носителя суверенитета. Кроме того, понятие «республиканский референдум» изменено на «всенародный референдум». Сформулирована норма, согласно которой народ осуществляет власть непосредственно через всенародный референдум и свободные выборы, а также делегирует осуществление своей власти государственным органам.

Опубликованный проект Конституции стал итогом непрерывной полугодовой работы, интенсивных обсуждений со стороны общества, а также анализа огромного массива граждан, политических партий, общественных организаций, правоведов и экспертов. К дискуссиям присоединились неравнодушные граждане, которые отправляли свои мнения и предложения через порталы e-Otinish и eGov – их поступило более двух тысяч.

Проект новой Конституции отвечает стратегическим задачам развития общества и государства. Он переутверждает основы сложившейся государственности Казахстана с усилением акцентов и соответствуют логике концепции «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Заложенные в проекте Конституции положения создают основу для начала качественно нового этапа эволюции государства и общества. 

#Казахстан #реформа

