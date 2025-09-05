Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Кстати, именно на эту сумму по сравнению с прошлым годом выросла общая сумма долга потребителей перед коммунальными предприятиями, что отчасти связано с увеличением стоимости комуслуг.

Основную долю долга, а именно 76,6%, составляет задолженность за теплоснабжение. Причем большая часть этой суммы сложилась в результате неуплаты за тепло и горячую воду жителями областного центра. Их долг перед ГКП «КТЭК» составляет 981,5 млн тенге. Впрочем, стоит отметить, что в сравнении с прошлым годом, эта задолженность уменьшилась на 21%, но только потому что бюджетные организации и прочие потребители стали платить исправно, а вот население, напротив – продолжает наращивать долги, увеличив их за год на 10%.