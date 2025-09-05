При этом 134,7 млн тенге, или 11,5%, считаются безнадежной задолженностью, передает Kazpravda.kz
Кстати, именно на эту сумму по сравнению с прошлым годом выросла общая сумма долга потребителей перед коммунальными предприятиями, что отчасти связано с увеличением стоимости комуслуг.
Основную долю долга, а именно 76,6%, составляет задолженность за теплоснабжение. Причем большая часть этой суммы сложилась в результате неуплаты за тепло и горячую воду жителями областного центра. Их долг перед ГКП «КТЭК» составляет 981,5 млн тенге. Впрочем, стоит отметить, что в сравнении с прошлым годом, эта задолженность уменьшилась на 21%, но только потому что бюджетные организации и прочие потребители стали платить исправно, а вот население, напротив – продолжает наращивать долги, увеличив их за год на 10%.
- Оптимизация задолженности стала возможной благодаря проведенной разъяснительной и претензионной работе. С начала текущего года направлено 6 146 уведомлений должникам на сумму 1 092,6 млн тенге. Для совершения исполнительной надписи частным нотариусам направлено 1 169 заявлений. Нами поставлена цель – до начала отопительного сезона по уровню задолженности выйти на показатель 2023 года – не выше 930 млн тенге, - сказал директор ГКП «КТЭК» Азамат Аужанов.