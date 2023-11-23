Свыше 100 кг золота купили казахстанцы за месяц

Банки и финансы
73
Буланова Наталия
выпускающий редактор

2 881 мерный слиток общим весом 102,3 кг был продан банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в октябре 2023 года. Такие данные озвучили в Нацбанке, передает Kazpravda.kz

Фото: pixabay.com

В сентябре было продано 2 609 мерных слитков общим весом 133,2 кг.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Нацбанком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 143 745 золотых слитков общим весом 5,0 т.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% –  37 046 штук. Далее следуют 5-граммовые –  32 677 штук (23%), 100-граммовые –  31 144 штуки (21%), 20-граммовые –  25 652 штуки (18%), и 50-граммовые –  17 226 штук (12%).

Наибольшие объемы реализации мерных слитков в октябре 2023 года пришлись на следующие регионы: Алматы (1 465 штук, 51%), Шымкент (504 штуки, 17%) и Астана (257 штук, 9%).  

#банки #Нацбанк #золото #слитки #покупка #октябрь

Популярное

Все
«Эпидемия» самостроя
Доброе сердце согреет
Коррупционное поле чудес
Отказ от прививок ведёт к эпидемии
Наркотики, которых не было
Отстояли бизнес. По следам нашего выступления
Строим дороги и аэропорты
«Просто не мог остановиться...»
Пример гражданской ответственности
Шахтеры были услышаны
Диплом не должен пылиться в углу
Все поручения выполнены
Фундамент будущего
Права банкрота
Казахстан избран в комитет всемирного наследия ЮНЕСКО
Исписавший памятник Денису Тену вандал помещен в центр психического здоровья
Реализация предвыборной программы президента РК: развитие села и сельского хозяйства
Воронка глубиной 17 метров образовалась на окраине Жезказгана
500 тысяч доз вакцины от кори доставили в Казахстан
Мошенничество на 12 млн тенге: казахстанца в розыске экстрадировали из Латвии
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Певец любви, патриотизма и свободы
Fitch подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Pfizer и Roche заходят на фармрынок Казахстана
Родные сестры пропали в Казахстане
Родители заплатят больше полумиллиона тенге за разгромленный детьми погост
7-летняя девочка пропала в Павлодарской области
Вертолет Ми-8 разбился на военном полигоне Узбекистана
Цены на рис в РК выросли сразу на 40%
Аида Балаева: Следует решительно пресекать любые факты насилия в отношении женщин и детей
"Хезболла" запустила 25 ракет по Израилю
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»

Читайте также

«Отбасы банк» останется банком второго уровня
Тенге окреп к доллару
2 микрофинансовые организации лишились лицензии в Казахстане
Старую пятитысячную банкноту заменят на новую

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]