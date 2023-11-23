Свыше 100 кг золота купили казахстанцы за месяц

2 881 мерный слиток общим весом 102,3 кг был продан банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в октябре 2023 года. Такие данные озвучили в Нацбанке, передает Kazpravda.kz

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В сентябре было продано 2 609 мерных слитков общим весом 133,2 кг.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Нацбанком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 143 745 золотых слитков общим весом 5,0 т.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 37 046 штук. Далее следуют 5-граммовые – 32 677 штук (23%), 100-граммовые – 31 144 штуки (21%), 20-граммовые – 25 652 штуки (18%), и 50-граммовые – 17 226 штук (12%).

Наибольшие объемы реализации мерных слитков в октябре 2023 года пришлись на следующие регионы: Алматы (1 465 штук, 51%), Шымкент (504 штуки, 17%) и Астана (257 штук, 9%).