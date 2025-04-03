Свыше пяти тысяч SIM-карт изъяли у иностранцев в съемной квартире Алматы

Криминал,Задержания
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Венера Баталова
корреспондент

Их арестовали на 2 месяца на период следствия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Сотрудники алматинского департамента АФМ задержали троих иностранцев, у которых в ходе обыска в съемной квартире обнаружили и изъяли шесть SIM-боксов, сообщает Kazpravda.kz

Эти устройства используются в мошеннических схемах для массовой генерации звонков, рассылки сообщений и подмены абонентских номеров, пояснили в АФМ.

Кроме того, изъято свыше 5 тысяч SIM-карт различных мобильных операторов, отметили в агентстве.

В отношении задержанных зарегистрировано досудебное расследование по ст. 213 ч. 2 УК –«неправомерные изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создание, использование, распространение программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства».

Подозреваемые арестованы на 2 месяца. Их причастность к интернет-мошенничеству проверяется.

#задержание #иностранцы #SIM-карты #SIM-боксы

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