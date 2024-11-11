Сын мажилисмена Даулета Турлыханова намерен обжаловать приговор суда

Скандалы , Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Информацию о том, что Нурасыл Болат подал апелляцию на решение суда о его заключении в колонию, сообщила в соцсетях юрист Анна Чернова, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: скриншот видео

Скандальная история неожиданно получила продолжение.

«Адвокаты сына депутата Турлыханова, Нурасыла Болата, подали апелляцию. Ждем», — написала Анна Чернова в Instagram.

Напомним, ранее супруги-юристы в Алматы заявили о своем избиении сыном известного казахстанского спортсмена Даулета Турлыханова. Суд приговорил его за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести к двум годам ограничения свободы.

Позже в казахстанских пабликах появилось видео, на котором Нурасыл Болат находится за праздничным столом, предположительно на праздновании 18-летия знакомой. В соцсетях обсуждали также то, что Нурасыл Болат не в первый раз нарушил условия пробационного контроля. В августе сообщалось, что он свободно передвигался по улицам Алматы, несмотря на судимость и ограничения. 

В октябре этого года суд, учитывая неоднократные нарушения пробационного контроля, заменил ограничение свободы на лишение свободы. Ему предстоит быть в колонии 1 год и 5 месяцев. Теперь же, как говорилось выше, его юристы пытаются обжаловать это решение.

Ранее известный казахстанский борец греко-римского стиля, мажилисмен Даулет Турлыханов опубликовал в Instagram пост с извинениями за поступок своего сына Нурасыла, а также высказался в Facebook о его побеге из воинской части. 

#суд #сын #Даулет Турлыханов #аппеляция #Нурасыл Болат

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