Так хлеб или «сайговодство»?

Заставшая эпоху мамонтов степная антилопа – уникальное животное и наше природное достояние. Еще в 1996 году она была занесена в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) как вид, который может легко исчезнуть при неблагоприятном изменении среды обитания под воздействием природных или антропогенных факторов.

С 2002 года сайге присвоен статус «Вид, находящийся в критическом состоянии». В Красную книгу Казахстана она не входит, но охота на нее запрещена, ответственность за нелегальную добычу такая же, как за «красно­книжника». Одной из угроз исчезновения считается хозяйственная деятельность человека, вытесняющая животное с привычных мест обитания.

Но сейчас ситуация складывается непростая, разделившая мнения на кардинально противоположные. Зоозащитники считают, что сегодня в природе у сайгака всего один враг – человек. Ну а человек – конкретно аграрии, по полям которых увеличивающиеся стада животных прокладывают тропы, хватаются за голову от причиненного ущерба.

Большой проблемой для сельхозтоваропроизводителей считает нашествие сайгаков директор ТОО «Коржинколь-А», депутат областного маслихата Абилкайыр Ошакбаев. И приводит пример: в прошлом году животные вытоптали посевы на пяти тысячах гектарах полей хозяйства.

Вопрос, ставший насущным, он поднимает на протяжении трех последних лет в разных инстанциях вплоть до Министерства экологии и природных ресурсов. В последний раз в ведомство приезжал вместе с фермерами из Атбасарского района, у которых в прошлом году нашествием сайгаков были потравлены большие посевные площади.

– Каждый аграрий, прежде чем обработать и засеять поля, несет определенные траты, приобретает семена, ГСМ, удобрения, ему нужно платить заработную плату рабочим. Вложив силы и финансы, включая зачастую кредитные средства, он надеется получить выгоду согласно затраченным ресурсам. Но прошли по его полям сайгаки, вытоптали посевы. Человек остался без урожая, а значит, и без денег, – говорит Абилкайыр Ошакбаев. – Понимаю, это древние животные, их нужно беречь. Но не в ущерб же людям, обрабатывающим землю. Считаю, мы должны определиться, чем заниматься: либо хлебом, либо «сайговодством». Поголовье животных необходимо регулировать, как, к примеру, численность косуль, маралов или лосей. Охотникам же выдается квота на их отстрел, изъятие.

По мнению агрария, поскольку для государства сегодня важны защита и сохранение популяции сайгаков, значит, должна появиться и программа защиты фермеров от наносимого вреда. К примеру, можно было бы устанавливать ограждения вдоль фермерских полей, как это делается в Австралии для спасения посевов от набегов кенгуру.

В тревожном ожидании пребывает сегодня и атбасарский земледелец Магомед Дзеитов из села Новомариновка. Три года подряд терпит крестьянин убытки от нашествия на его поля сайги. Если в 2020-м списал две тысячи затоптанных копытными гектаров, в 2021-м – четыре тысячи га, то в прошлом году – уже восемь тысяч гектаров.

– В результате потерял в прошлом году больше одного миллиарда тенге, – говорит фермер. – Не знаю, как дальше быть. Со своей нерешаемой проблемой стучим во все двери, но, увы, тщетно. Насколько мне известно, популяция этих животных не должна превышать более 750 тысяч особей, но, по нашим наблюдениям, их приходит к нам в 3-4 раза больше. Десятки фермеров в районе буквально страдают от нашествия сайги, а мелкие КХ вообще становятся банкротами.

Понятна обеспокоенность сельских предпринимателей, не услышавших четкого ответа, даже побывав в профильном министерстве, и тем не менее ждущих разрешения ситуации. Ведь у каждого фермера, надеющегося на рост и развитие, есть социальные обязательства перед коллективом, односельчанами, населенным пунктом, в улучшение которого они хотят вкладываться. И, конечно, правы они, когда говорят, что как налогоплательщики хотели бы рассчитывать на помощь государства в этом по-настоящему проблемном вопросе, сильно бьющем их по карману.

По мнению Магомеда Дзеитова, компенсациями, о которых много говорится, ситуацию вряд ли можно исправить. Не лучше ли эти средства, если их все-таки решат выделить, направить на обустройство специальных заповедников, водопоев для сайгаков, либо установку ограждения вдоль пашни...

Руководитель Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Лашынтай Дюсенов отмечает, что на территории Акмолинской области обитает бетпакдалинская популяция сайгаков. Встретить животных можно в Атбасарском, Егиндыкольском, Жаксынском, Жаркаинском и Коргалжынском районах, в последние годы поя­вились они в Астраханском и Целиноградском районах.

– Ежегодно весной Комитет лесного хозяйства и животного мира в рамках государственного заказа, проводимого республиканским общественным объединением «Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана» с участием АО «Казавиаспас», РГКП «ПО Охотзоопром» и нашей инспекции, проводит авиационный учет сайгаков. Так, в 2022 году их численность на территории Акмолинской области составляла порядка 30 тысяч голов, в период окота, то есть в мае, на границе Атбасарского и Жаксынского районов зарегистрировано около 80 тысяч голов сайги, – рассказал Лашынтай Дюсенов.

Сайгаки, конечно же, подвержены инфекционным заболеваниям. В Казахстане их массовая гибель от пастереллеза, в том числе на территории Акмолинской области, наблюдалась в 2015 году.

С начала 90-х годов принят ряд решений, в том числе на уровне Правительства РК, о разработке программ по сохранению и защите сайги. В настоящее время сайгаков, части их туш и дериваты можно использовать только в научных целях. Все остальное до 2024 года запрещено.

В текущем году в области для научных целей планируется изъя­тие 705 особей сайгаков. К слову, приказом МСХ РК от 27 февраля 2015 года увеличен размер штрафа за причинение вреда животным. В 2023-м сумма составляет 500 месячных расчетных показателей. С учетом дополнительных коэффициентов это около 8 млн тенге.

– Количество сайги в регионе нестабильно, так как животные все время мигрируют, – продолжает Лашынтай Дюсенов. – А поскольку большая часть земель у нас – посевные площади, сайгаки, лишенные летних пастбищ, вынужденно заходят на посевы, что и стало в последние годы проблемой для фермеров. Кстати, всходами пшеницы они кормятся сравнительно редко, больше поедают сорняки, поля они в основном вытаптывают, прокладывая тропы, либо устраивают лежбища. И еще – сайгак играет важную роль в экосистеме. Пасясь, животное поддерживает естественный баланс степной флоры и фау­ны. К примеру, от численнос­ти этого животного зависит численность краснокнижной птицы кречетки, поскольку оставленные мигрирующими сайгаками неравномерно вые­денные травянистые места, соз­дают идеальные условия для гнездования последней.

Областная территориальная инспекция с целью обеспечения сохранности мест обитания, среды, условий для размножения, путей миграции животных направила письма акимам Атбасарского, Астраханского, Егиндыкольского, Жаксынского, Жаркаинского, Коргалжынского, Целиноградского районов, чтобы земельные угодья в пользование ТОО и КХ передавались только после согласования с инспекцией. Кроме того, 28-29 марта 2023 года в Атбасаре и селе Егиндыколь прошли региональные совещания с сельхозтоваропроизводителями, на которых обсуждались меры по снижению ущерба от набегов сайгаков на сельхозугодья. Высказанные предложения включены в протокол и направлены в уполномоченный орган.

С тем, что проблема для фермеров достаточно серьезна, согласен аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Отвечая на недавнем брифинге на вопрос о выплате компенсации фермерам, часть полей которых ежегодно вытаптываются сайгаками, он отметил, что ситуация походит на настоящее бедствие. По его словам, от набегов животных подсчитывают ущерб фермеры Астраханского, Атбасарского, Егиндыкольского районов, начинают переживать по этому поводу аграрии Жаксынского и Жаркаинского районов.

– Проблема есть, мы решаем ее совместно с Министерством экологии и природных ресурсов, поскольку это их компетенция. Данный вопрос весьма чувствителен для зоозащитников, экологов, труден для сельхозтоваропроизводителей. Если в 2021 году сайгаки вытоптали посевы на 100 тысячах гектарах, то в прошлом году – уже на 120 тысячах. И поголовье животных с каждым годом растет. Что касается компенсации фермерам, то обсуждаем этот вопрос. Поскольку ситуация на самом деле очень серьезная, думаю, верное решение будет принято, – резюмировал аким.