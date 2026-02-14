Сегодня продолжилось обучение в V потоке Школы аналитики. В рамках пятой недели программы участники сосредоточились на вопросах цифровой трансформации государственного управления, развитии искусственного интеллекта и роли данных в формировании управленческих решений, сообщает Kazpravda.kz

Фото организатора

Повестка дня была выстроена вокруг приоритетов инициативы Digital Qazaqstan и практических вызовов, с которыми сталкивается государство в условиях ускоряющихся технологических изменений.

В ходе своей лекции, заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев обозначил ключевые приоритеты цифровой повестки страны на 2026 год. В своём выступлении он остановился как на стратегических задачах цифровизации, так и на практических аспектах внедрения искусственного интеллекта в систему государственного управления, подчеркнув, что сегодня технологии становятся частью управленческой логики, а не отдельным направлением работы.

«Цифровизация - это не отдельная отрасль и не набор IT-инструментов. Это фундаментальный сдвиг в логике государственного управления, где данные, платформенные решения и искусственный интеллект становятся основой для повышения эффективности, прозрачности и качества принимаемых решений. Искусственный интеллект уже применяется в анализе данных, прогнозировании и поддержке управленческих решений, однако ключевым остаётся не скорость его внедрения, а качество использования. Для государства важно выстроить устойчивую экосистему, основанную на качественных данных, подготовленных кадрах и чётком понимании целей цифровой трансформации. ИИ должен усиливать аналитические возможности человека, а не подменять их. Только в этом случае цифровые технологии начинают приносить системный и долгосрочный эффект», - отметил Жаслан Мадиев.

Отдельный акцент в программе был сделан на роли данных и социологических исследований в понимании общественных процессов. Президент Общественного фонда «Центр социальных и политических исследований Стратегия» Гульмира Илеуова посвятила своё выступление значению долгосрочных исследований для формирования государственной политики. Она отметила, что именно системная аналитика позволяет государству действовать не реактивно, а на проактивно.

«Социологические данные позволяют увидеть гораздо больше, чем текущие показатели или краткосрочные колебания. Они помогают понять, как формируются ожидания, тревоги и запросы людей, и как эти процессы развиваются со временем. Для государства важно учитывать не только видимую повестку, но и глубинные тенденции, которые ещё не всегда очевидны. Аналитика, основанная на долгосрочных исследованиях, снижает риск ошибок и повышает точность принимаемых решений. Без такого подхода государственная политика неизбежно становится реактивной. Данные должны быть встроены в процесс принятия решений системно. Именно тогда они начинают работать на устойчивость и доверие», - отметила Гульмира Илеуова.

Кроме того, в рамках программы выступил исполнительный директор и председатель правления e-Governance Academy (Эстония) Ханнес Асток, который представил международный опыт построения цифрового государства, основанного на доверии, данных и сильных институтах, а также философ и интеллектуал Андрей Баумейстер, посвятивший своё онлайн-выступление вопросам этики и философских оснований развития искусственного интеллекта.

Школа аналитики продолжает формировать профессиональное сообщество специалистов, способных работать с данными, аналитикой и цифровыми технологиями, внося осмысленный вклад в развитие системы государственного управления и цифровой трансформации Казахстана.