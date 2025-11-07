Таразские мастера себя показали и других посмотрели

Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Таразские представители стали участниками международной выставки Cheongju Craft Biennale 2025 в городе Чхонджу – культурной столице народных промыслов Южной Кореи. Мероприятие, посвященное сохранению и развитию традиционных и современных видов ремесел, объединило мастеров из ряда стран мира.

Фото: медиа-служба акимата Тараза

Как сообщили в акимате областного центра, это стало возможным благодаря статусу Всемирного города ремесленников, который Тараз в числе первых в стране получил несколько лет назад. Для всех его жителей новое положение означало открытие больших перспектив, в особенности в плане развития малого бизнеса. Теперь у мастеров, долгое время занимавшихся любимым делом дома, появился шанс показать себя и монетизировать свое творчество. Действительно, с того момента число умельцев, вышедших в свет, заметно увеличилось. В настоя­щее время на территории города действуют уже четыре ассоциации ремес­ленников, каждая из которых успешно демонстрирует плоды своей работы на ярмарках, выставках и в социальных проектах.

Обретение городом специаль­ного статуса стало не просто знаком признания, но и путевкой в большое меж­дународное сообщество, где высоко ценятся­ мас­терство, аутентичность и преем­ственность культурных традиций. Значимым событием для всего местного сообщества приверженцев хендмейда явилось и специальное приглашение на международную выставку. Такую возможность получает далеко не каждый, поэтому участие таразцев в таком масштабном мероприятии, бесспорно, вызывает заслуженную гордость.

Делегацию, в состав которой вошли известный казахстанский дизайнер одежды, президент Всемирного совета ремесленников World Craft Council по Азиат­ско-Тихоокеанскому региону, основатель международной Недели моды Aspara Fashion Week Айдархан Калиев и специалист городского отдела предпринимательства, промышленности и туризма Маржан Назаралиева, возглавила заместитель акима города Тараза Гульдана Жауынбекова. Их задачей было, как говорится,­ не только на других посмотреть и себя показать, но и укрепить связи с международным сообществом ремесленников и почерпнуть для себя что-то новое и полезное.

В рамках биеннале состоялся­ форум, в котором приняли участие представители Казахстана, Южной Кореи, Китая, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда, Узбекистана и Таджикистана. Каждый из участников представил свои достижения в сфере ремесел. Там же в ходе обсуждения произошел обмен опытом по развитию отрасли. Особый интерес вызвали проек­ты, связанные с экологичными материалами, возрождением древних техник гончарного дела и ткачества, а также интеграцией ремесел в современные дизайн, моду и искусство.

Гости посетили Центр ремес­ленников, где были представлены экспозиции как местных, так и зарубежных мастеров. Участники также смогли ознакомиться с местной сельскохозяйственной продукцией, работами из пряжи и дерева, а также произведениями­ изобразительного искусства. Кроме того, их вниманию были представлены коллекции предметов декоративно-прикладного искусства – от керамики и художественной резьбы на древесине до изделий из текстиля и стекла, а также музыкальные инструменты, средневековое оружие, ковровые изделия, инсталляции.

В этом же центре расположены специально оборудованные мастерские, где регулярно проводятся обучающие занятия по скульптуре, рукоделию и другим видам творчества.

Гульдана Жауынбекова уверена, что участие Тараза в международной выс­тавке ремесленников в Чхонджу – это важный шаг в продвижении национального ремесленного искусства на мировом уровне и укреплении культурных связей между Казахстаном и другими странами. Полученный опыт, безусловно, будет использован в будущих проектах.

#выставка #Тараз #ремесленники #мастера

Таразские мастера себя показали и других посмотрели
