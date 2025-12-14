«Тайны сердца» Сары Тастанбеккызы

Живописное село Капал в Аксуском районе области Жетысу славится своей природной красотой и богатой историей. Однако его поистине уникальное значение заключается еще и в том, что именно здесь родилась, творила и обрела бессмертие одна из величайших представительниц казахской поэзии – Сара Тастанбеккызы, женщина, чье творчест­во и судьба стали олицетворением свободы и духовной силы казахского народа.

Сара Тастанбеккызы родилась в 1853 году. Ее детство было омрачено тяжелой утратой – в возрас­те трех лет она потеряла отца. Затем пришла еще одна беда: по ложному обвинению посадили в тюрьму двоюродного брата, который был ее единственной опорой и защитой. Турысбек-кажы, который в качестве опекуна перевез вдову и сироту в свой аул, сосватал Сару за байского сына, Жиенкула, от рождения имевшего физические недостатки. Есимбек-кажы, узнав, что Турысбек-кажы взял за Сару калым, поднял шум и перевез Сару в свой аул, и все закончилось тем, что два богача разделили калым между собой.

В дальнейшем судьба Сары отражена в ее собственных произведениях. В поэме «Западня» поэтесса раскрывает душевные переживания женщины, оказавшейся в неволе. Ее стихотворения «Тайны сердца» и «Сердце» воспевают чистоту и силу любви, а произведения «Уныние», «У бессовестного брата», «Горевала» наполнены горечью и правдой жизни, показывая несправедливость социального неравенства и бесправное положение женщины в традиционном обществе.

Высшей точкой творческой судьбы Сары стал знаменитый айтыс с известным акыном Биржаном Кожагулулы (Биржан-сал), состоявшийся в 1871 году неподалеку от Капала. Это поэтическое состязание длилось несколько дней и собрало огромное количество слушателей. Айтыс стал не просто дуэлью талантов, но и столкновением мировоззрений: искусство здесь переплелось с философией жизни, народными чаяниями и борьбой за справедливость.

Биржан и Сара были равны по мастерству, но по итогам сос­тязания победителем признали Биржана. Поэтесса приняла поражение с достоинством, и именно этот айтыс стал первым примером того, как народная поэзия подняла вопрос женского равноправия и личной свободы.

Айтыс «Биржан – Сара» был впервые записан в 1872 году собирателем народного творчества Жусупбеком Шайхисламулы, а опубликован в 1900 году в Казани. Спустя десятилетие еще один вариант напечатал Арип Танирбергенов. С тех пор произведение по праву считается жемчужиной казахской устной литературы, ставшей образцом высокого искусства айтыса.

После того айтыса, который слушали многие люди, авторитет Сары вырос, слава о ней шагнула далеко за пределы ее аула. Оба кажы, поняв, что теряют власть над судьбой девушки, ставшей народной любимицей, дали ей свободу. И так благодаря своему таланту акын Сара в 19 лет вышла замуж за своего ровню, которого очень любила, – Бекбая Алтынбекулы. После трудных лет Сара наконец обрела личное счастье. Этот период принес в ее поэзию новые мотивы света, гармонии и умиротворения. Среди созданных ею стихотворений – «На джайляу», «В память Абиша», «Прощай, мой аул» и другие.

Сара участвовала также в айтысах с другими знаменитыми акынами – Асетом Найманбаевым и Торебаем Ескожаулы. Ее творчество отличалось искренностью, философской глубиной, остротой суждений. Она не просто писала стихи – она жила ими.

Вопрос о дате смерти женщины-акына остается спорным: одни исследователи считают, что Сара умерла в 1907 году, другие утверж­дают, что она покинула этот мир в возрасте 38 лет, то есть в 1891 году. Как бы то ни было, память о великой женщине не угасает и сегодня.

История жизни и творчества Сары Тастанбеккызы бережно хранится в мемориальном музее, открытом в 1993 году в селе Капал. Он располагается в бывшем доме-врачебнице, где в XIX веке работал доктор И. Соболевский и бывал на лечении казахский ученый и путешественник Шокан Уалиханов.

Музей Сары Тастанбеккызы стал не просто культурным объек­том – это подлинное научно-просветительское учреждение, цель которого заключается в сохранении памяти о великой поэтессе и воспитании духовного самосознания молодого поколения. В музее действуют несколько залов: «Детство Сары», «Среда, в которой выросла Сара», «Творчест­во акына Сары» и «После­дователи акына Сары».

В первом зале можно увидеть личные вещи поэтессы – домбру, швейную машинку, серебряные украшения, предметы быта XIX века. Второй зал знакомит посетителей с окружением Сары: здесь представлены материалы о Танеке-батыре, ученом Шокане Уалиханове, поэте Толганбае Мырзагулулы и других известных личностях.

Главное место в экспозиции занимает зал «Творчество акына Сары», где хранится то самое редкое издание айтыса «Биржан – Сара», увидевшее свет в Казани в 1900 году. Этот айтыс вошел в историю как символ женской независимости и высокого поэтического искусства. За свой голос, чистый и сильный, Сара тогда получила прозвище «соловей Жетысу».

Последний раздел музея посвящен последователям поэ­тессы, среди которых такие известные имена, как Ильяс Жансугуров, Гали Орманов и Канипа Бугыбаева. В экспозиции собраны редкие архивные документы, фотографии и рукописи, свидетельствующие о неизмеримом влиянии Сары на формирование казахской литературы XX века.

Сегодня имя Сары Тастанбеккызы занимает особое место в истории казахской культуры. Ее стихи и айтысы – это не просто наследие прошлого, а живой зов к свободе, любви и человеческому достоинству. В ее поэзии звучат боль и надежда, горечь утрат и светлая вера в силу духа.

Сара Тастанбеккызы стала первой женщиной-акыном, сумевшей вывести поэзию за пределы обыденного и сделать ее голосом совести народа. Ее творчество и сейчас продолжает вдохновлять поэтов, исследователей, восхищать любителей айтыса.

